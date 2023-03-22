艾成弟弟艾翔「心肌梗塞猝逝」！大姊親曝遺照悲痛發聲了
馬來西亞籍藝人艾成去年8月墜樓身亡，消息一出震驚各界，其妻子王瞳得知後更是心碎不已，為平復心情休息好一陣子才復工拍戲。豈料才過七個月，艾成一家好不容易熬過最低潮的時期，今（22）日卻傳出艾成親弟弟艾翔於20日下午4點40分因心肌梗塞逝世，家屬悲痛在報紙刊登訃聞，再次讓全家人陷入哀痛之中，對此，艾成、艾翔的大姐艾妮也在臉書發出訃聞，更痛喊三聲「為什麼」，讓人心疼不已。
記者郭佩蓉/綜合報導
艾翔死訊曝光後，讓各界相當震驚，親姐姐艾妮得知後，更在臉書悲痛發文：「為什麼？為什麼？為什麼！如何接受？」接著PO出艾翔遺照與訃聞，難過表示：「平安。我們親愛的艾翔弟兄在20日下午3-4點回到天父的懷抱。醫生診斷是心肌梗塞。請在禱告中紀念他的家人，求主親自安慰」。
事實上，艾成弟弟艾翔上個月26日才來台灣與王瞳、張芸京合唱哥哥創作的詩歌《耶穌》，王瞳更在IG限時PO出與艾翔的合照，表示：「歡迎回家！長得像艾成嗎？」並透露艾翔問了一句：「阿京，妳好嗎？讓大家淚噴。」本月5日，也是艾成離開200日，艾成家屬來台和王瞳、黃國倫、寇乃馨和張芸京一起緬懷艾成，當時寇乃馨還問神似艾成、唱功也有兩把刷子的艾翔，想不想出道？艾翔笑而不答；艾翔本月更曾到民視探班王瞳拍戲，也到隔壁參與胡瓜節目錄影，如今卻驚傳猝逝，留下妻女，讓人難以接受。
對此，王瞳所屬民視表示：「艾成的弟弟遭逢病痛離世，我們深感哀慟。由於艾成的弟弟並非藝人，懇請大家給家人們安靜的時間空間處理後事，若各界期待表達關懷之意，請默默給予家屬支持的力量，謹代表家屬感謝大家的關心。」王瞳也在臉書發文，感謝大家的關心，「再次感受到撕心裂肺的傷痛...收到消息時十分震驚、無法接受...最擔心的是爸爸媽媽的身體，懇求大家給予家人空間、時間...不要打擾...」盼望大家用禱告、祝福的話語來幫助他們，「我們一家人都相信，成成和艾翔已經團聚，在天父爸爸那邊，一起唱著歌...跳著舞，好得無比...將來我們都會再見面。期待，與你們再見面...」。