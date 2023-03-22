限時快衝！丸龜製麵「1招半價吃中碗」 補班超商送甜點
想省荷包別錯過，丸龜製麵推出限時活動，在明（23）日以前，加入LINE好友並且Google留言評論，結帳出示畫面就可以獲得「釜揚烏龍麵優惠券中碗」兌換卷一張，若是來不及到店內領取也沒關係，記者實測加入丸龜製麵LINE好友，免消費線上領一張中碗烏龍麵加白身魚只要50元的優惠卷，原價112元，相當於超過半價優惠。此外，全家慶祝新甜點品牌「minimore」登場，3/25補班日當天，到全家中山民權店、北盛店、忠孝光復店捕捉甜點特派員身影，就能免費獲得鮮乳脆皮泡芙或法式檸檬塔、法式千層蛋糕隨機甜點一個，憂鬱補班也別忘來份甜食療癒心靈。
記者鍾怡婷/綜合報導
來自日本的手工烏龍麵品牌丸龜製麵，3/23前推出限時加好友活動，用餐時加入丸亀官方LINE帳號，完成Google留言評論流程，並於結帳時出示指定畫面，就可以獲得「釜揚烏龍麵優惠券」一張。若是沒有到場消費也沒關係，加入官方LINE好友會送「中碗烏龍麵加白身魚」套餐50元優惠卷，原售價112元，相當於超過5折優惠，想省荷包的民眾千萬別錯過！
此外，為了安慰上班族痛苦的補班日，以及慶祝全家新甜點品牌「minimore」登場，凡民眾在3/25上班時間8:30與午餐12:00兩個時段，到全家中山民權店、北盛店、忠孝光復店捕捉minimore甜點特派員身影，在快閃活動時段拍下甜點特派員身影並上傳IG或FB，即可免費獲得甜點一份，品項為泡芙、千層、檸檬塔隨機一個（數量有限送完為止）。