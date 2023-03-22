楊采妮結婚10週年洩老公貼心舉動　早上都被小孩笑聲吵醒

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剛換上俐落髮型的楊采妮，分享家庭生活都在陪孩子踢球啊、追求戶外活動，才動念覺得把頭髮剪短會更方便。透露在家專心帶孩三年多，「兩個小男孩和兩隻狗狗女生都很開心」，還說這次出來工作前，雖然狗狗不能說話，但兒子可是訪問了很多「你去哪裡？做了什麼？媽媽你去了幾天？」還細數她幾天後回家；認為過去疫情雖然大家很辛苦，但覺得是上天給了她時間可以在家裡跟小孩相處，「我現在最大的案子就是我的孩子，要把這個案子好好做好」。直說雖然會想家，但也真的很想念工作的感覺。
問起楊采妮現在最大的夢想是什麼？她坦言，和許多媽媽們一樣，「一定是看到孩子健康的成長，快快樂樂的」。直言有了孩子後，「會有很多情緒的起伏，不一定什麼事都很順利」，表示在每一次和孩子的交流過程中，「我也都在學習」，也承認有經歷過「我怎麼會這樣做」的時期，她建議「在你要引導小朋友之前，真的要把自己搞好」，意即「我們要定下來」，否則小孩會在慌亂之中，不知道到底該怎麼做。認為小孩來到生命裡，「好像是讓我自己也去修好我自己」。
言談之間透露幸福家庭生活的采妮，笑說「早上都被小孩笑聲吵醒」，讓她頓時體悟「真的覺得生活很簡單」。「也提醒了我很多時候，當我在生活裡面很忙，我們追求很多東西，其實忘了身邊很多美好的小事情」，坦言這幾年疫情大家都很辛苦，但更讓她知道活在當下。熱愛大自然的楊采妮，分享展覽亮點時，還忍不住直說，「我看到鳥啊、星星設計是很無法抗拒的，都會很想買的，講完自己都有點害怕」，掀起現場笑聲。
Tiffany & Co. 2023高級珠寶展，首度移師高雄流行音樂中心的珊瑚礁群盛大開展，3/18～3/25為期8天，展出總價值逾百億台幣，總共逾350件珍稀裸石、高級珠寶珍品及傳奇藝術大師Jean Schlumberger創意之作，採預約制鑑賞。以清幽梅花作為展場設計靈感，搭配知名設計團隊Wanda Barcelona的雷射雕刻紙花抽象裝置藝術，透過種子含苞待放、花苞靜待綻開、至繁花絢爛盛開時刻，呈現珠寶萬千姿態。
重磅焦點來自一款鑲嵌主石逾106克拉白鑽的高級珠寶項鍊，主鑽以Tiffany原創的82個刻面枕形明亮式切割呈現，散發耀眼光芒，復刻品牌傳奇黃鑽項鍊Tiffany Diamond；以及品牌難得一次登台上百顆的各色裸石，尤其更罕見於東亞首度揭露「35顆阿蓋爾粉鑽」，其中有3顆難能可貴地超過1克拉。同時公開2023年全新石上鳥珍珠系列，精選產自波斯灣地區的頂級天然海水珍珠，重新演繹Jean Schlumberger經典之作。搭配同樣出自傳奇藝術大師之手的巴洛克式設計胸針、灰色天然海水珍珠戒指等作品呼應港都海洋意象。