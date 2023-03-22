日本WBC奪冠！反觀台灣「問題出在哪」　1情境台人全認了

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🟡為何台灣少棒強，成棒卻比不上世界強權？
針對上述問題，Cheap則認為台灣棒球沒辦法跟世界列強競爭的原因，就是玩的人太少，現實生活中，打棒球的人屈指可數，台灣棒球走的是菁英制度，要打棒球就必須住校、過團體生活，從國小一路打到職業，這也是為什麼我們少棒這麼強。
而美國、日本、拉美等棒球強權，棒球是生活的一部分，小朋友打棒球是興趣，小朋友可以一路從地方俱樂部，一路打到國家級的盃賽，整個訓練過程不會揠苗助長，更多是鍛鍊身心，培養互助合作與不放棄的精神，目標是讓孩子健康又快樂的長大，不是為了日後成為職業球員，或是幫國家奪牌，而台灣是把一群小朋友集中，進行軍事化的訓練，目標就是國際賽奪牌，這樣我們的少棒當然強。
PS：日本甲子園球隊數4000多隊 台灣是190隊
🟡台灣體育的問題出在哪？
Cheap表示，全民運動才是真正的體育大國，例如美國靠著全民運動可以大量篩選，選出有天賦的孩子，不會埋沒任何人才，所以人家才有這麼豐富的人才庫，運動是講求天分的，等到篩出的小朋友長大後，再加以訓練，我們當然打不過了。還先不論美國職業運動很多，籃球、美式足球已經搶走不少人才。
最後Cheap也感慨「但其實呢，台灣根本看不起體育，誰沒有體育課被拿去考數學的經驗? 因為怕棒球危險就禁止的學校多的是，只有國際賽得牌喜歡跟風蹭一下而已」。不少台灣網友看完也紛紛認同回應「我們班都是拿去上英文！哈哈」、「體育課、藝術課等等都被借過」、「澳洲打棒球的人更少，他們這屆打很好」、「高中有在草地丟球被訓導主任制止的」、「高中3年的體育課就只揮過2次棒」、「台灣家長：那些選手好厲害喔為國爭光，可是我的孩子不可以是他們」、「高中和大學練棒球到處被趕的經驗，一輩子都會記得」、「有體育課可以上就要偷笑了」。
本文獲Cheap授權引用
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