5銀客戶16億瑞信AT1歸零 國泰金總座籲向瑞士當局爭權益
針對國內5家銀行客戶投資16億瑞士信貸銀行額外第一類資本（AT1）債券成壁紙，國泰金控總經理李長庚今（22）日指出，既然瑞士當局指稱在瑞士銀行併購瑞士信貸銀行當下，瑞信的資本及流動性都符合監管要求，AT1為何要全部歸零，普通股卻不用減記，即便這是非常特別案例，仍值得去爭取權益，尤其很多大型投資機構都有投資，一定會採取各種可能方式爭取自己權益，台灣可以跟他們合作，看怎麼去幫投資人爭取應當有的權益，國泰也有極小部分財管客戶有投資，有需要也一定會協助幫忙爭取。
記者顏真真／台北報導
國泰金今日舉行法說會，國泰人壽副總經理林昭廷說，國壽對瑞信曝險340億元，主要都是主順位債券及國際板債，未持有瑞信AT1債券，目前不會有損失，也不用提列信用減損，而且價值已顯著回升。不過，國壽有投資其他金融機構發行的AT1債券約100多億元，其中歐洲有20多億元，目前評價仍非常良好。
至於瑞士金融監理單位Finma宣布瑞信AT1債全部減記後，歐洲央行（ECB)）隔天馬上跳出來說這是很特殊的特例，林昭廷說，這是因為原本AT1債權優於股票。
總經理李長庚也透露，他最近也有向法律界先進請教相關問題，依照瑞信AT1債的發行條款，政府在「極端情境」下可以註銷AT1債券，但在瑞信跟USB合併的記者會上，監管單位稱瑞信的資本跟流動性仍符合監理要求，既然如此，為何AT1債券要全部減記，2007年時也有金融機構退場合併，當時是股票與AT1債券同時減記，這次瑞信普通股完全不用減記，AT1債券卻歸零，這是非常特別的案例，也值得所有瑞信AT1投資人去跟瑞士當局爭取權益。
根據金管會統計，目前國內也有5家銀行財管客戶投資瑞信AT1債券計16億元，李長庚說，國泰也有很小部分財管客戶有投資，他也相信很多大型投資機構也有持有瑞信AT1債券，他們一定會採取各種可能方式爭取自己的權益，台灣金融業可以跟他們合作看怎麼幫投資人爭取權益，國泰客戶若有需要也一定會協助幫忙。