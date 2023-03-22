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茹曦酒店拚品牌形象「回血」　靠Buffet吸客拉抬住房率

▲雲品國際旗下君品Collection接手代為經營的茹曦酒店宴會與Sunny Buffet，從去（2022）年年底至今業績已有3倍成長。（圖／雲品提供）
▲雲品國際旗下君品Collection接手代為經營的茹曦酒店宴會與Sunny Buffet，從去（2022）年年底至今業績已有3倍成長。（圖／雲品提供）

記者許家禎／台北報導

雲品國際旗下君品Collection接手代為經營的茹曦酒店宴會與Sunny Buffet，從去（2022）年年底至今業績已有3倍成長。目前Buffet平日午、晚餐時段訂席率達七成五，逢假日320席更是全廳客滿。茹曦酒店業主代表柯雷蒙今（22）日表示，當初與雲品聯手就是希望達到「快速回血」，因為品牌較新，目前本地客較多，Buffet可以吸引更多人注意，而現階段住房率為4成，預計今年下半年將達6、7成。

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茹曦酒店前身為環亞飯店的台北王朝大酒店，雲品國際旗下君品Collection代管茹曦酒店宴會與Sunny Buffet。雲品國際表示，目前Sunny Buffet平日午、晚餐時段訂席率達七成五，逢假日更會320席全廳客滿，為滿足客人的用餐需求、提升訂位數，將在4月15日起推出假日下午茶時段，每客980元+10%就能享用17大自助餐檯區、超過百道料理。

雲品國際指出，在宴會接單方面，今年度已接進近百場的婚宴，光是在2月剛舉辦完的婚禮市集單日即有80筆訂單下訂，年度整體接單率已達六成，且已有明年12月後的訂單，為全年茹曦酒店餐飲業績打下基礎。雲品指出，茹曦位處小巨蛋周邊、宴會廳種類多元，能容納各種宴席需求等優勢，且在去年空間設備全面升級更新，整體在餐飲上有十足的成長潛力。

茹曦酒店業主代表柯雷蒙表示，當初與雲品聯手就是希望飯店能快速站穩腳步，尤其全棟改裝完後，雖然品牌也換新，但對於消費者來說就是全新的品牌，對國際觀光客更是，因此為了讓更多人認識茹曦，把餐飲的部分交給專業的雲品，希望藉由餐飲來提升品牌形象，並進一步拉抬住房率。

在台灣飯店業待了35年的柯雷蒙表示，茹曦酒店目前住房率僅4成，隨著國境解封、國旅爆發，住房率有逐步上升，再加上宴會與Sunny Buffet的加持，預估今年下半年住房率將提升到6、7成。

而針對近來有聲音認為台灣飯店房價太貴，柯雷蒙以自己德國親友為例，自己家人就是經營中型飯店，親友們來台也反映物價偏貴，飯店價格確實比較高。柯雷蒙說台灣的水、電、油價便宜，但台灣人事、食材等成本近年逐步提高，如果飯店要提供高品質的東西，通常成本也不低，因此房價降不太下來。但消費者如果到花東，卻反而可以接受一晚一萬多元的民宿，他表示飯店業者還是需要真正了解消費者的需求，迎合需求才能真正滿足民眾的期待。

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