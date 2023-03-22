獨／寇乃馨第一眼見訃聞沒多想 曝艾成弟生前身體狀況
從馬來西亞打拚的歌手艾成，去年8月墜樓身亡，怎料今（22）日傳出胞弟艾翔20日下午4點40分，因心肌梗塞逝世，家屬也於報紙刊登訃聞。月初才與艾成家人、王瞳、張芸京，以及老公黃國倫現身艾叻沙餐廳的寇乃馨，稍早也向《NOWnews今日新聞》分享與艾成二姐私聊後的心情，也透露第一眼見到艾翔訃聞時，沒有多想的原因。
記者侯家瑜/台北報導
寇乃馨最近忙於直播課程，到天亮才睡覺，她下午驚醒後發現艾翔猝逝的新聞，趕緊聯繫艾成二姐，「二姐說，艾翔當時在修車廠準備領車時一直咳嗽，老闆娘也有拿水給他喝，怎料喝完後走個2步，就突然昏倒，再也沒有醒來，送到醫院後就宣告不治。」表示二姐也有告訴她，艾翔生前身體沒有太大的異狀，只有血壓稍微高了一些，自己也難以置信，平常有運動習慣的艾翔，就這麼走了。
寇乃馨透露艾翔個性內斂，「和艾成比起來，比較沒有那麽活潑，像上次聚餐也沒有特別過來跟我們合照，只有上次到古晉，才有特別合影。」也表示和艾成家人、王瞳私下有個群組，大家平時會分享艾成生前的照片，陪伴家人度過喪子低潮，但由於艾成和艾翔長相實在太像，讓寇乃馨第一時間沒有發現，她無奈地說：「昨天姊姊就已經有把訃聞貼上去，我乍看以為是在分享艾成生前的照片，對於黑白照也沒有多想，今天回去看才發現是訃聞，因為我根本沒有想過會是艾翔。」
寇乃馨坦言最近會找時間，與老公飛到古晉探望艾成家人，不過現在還在震驚當中，不太知道如何起頭傳訊關心艾成媽媽，「艾翔跟家人一起住，和爸媽關係密切，我不敢想像爸媽現在的心情，他們現在可能還在忙明天的告別式，我們現在只能陪伴。」