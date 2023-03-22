美公布晶片法補貼「護欄」　台積電三星與中企往來將受限

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這些被美方稱為「護欄」的限制包括，禁止與「受關注國家」的企業進行共同研發或提供技術，共同研發的定義是牽涉「2名以上研究人員」，提供技術的定義則包括提供專利、企業秘密及經驗。另外也禁止與「受關注國家」的企業進行超過10萬美元的交易往來。
不僅如此，在「受關注國家」境內擴大產能也將受限，涉及28奈米或更先進製程的晶片生產，投資支出不得超過10萬美元，先進製程的產量在「受關注國家」不得擴大超過5％，成熟製程的產量在「受關注國家」不得擴大超過10％。
上述「護欄」只要是想領取補貼的企業就適用，而不限於美國企業，因此像是台灣的台積電、韓國的三星等等都會受到影響。《日本經濟新聞》就直言，日本企業將不得不面對艱難選擇，看要保留中美哪一方的業務。對其他國家的半導體產業來說也是如此，台積電未來若想在中國建廠，如何同時遵守美國的「護欄」限制深具挑戰。
「受關注國家」雖然列了4國，但很顯然主要目標就是劍指中國。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「這些護欄規則將有助於確保美國在未來幾十年內領先對手」。
而中國外交部發言人汪文斌被問到此事時，則痛批這些限制是「徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義」，砲轟美國不斷濫用國家安全的概念，濫用出口管制措施，嚴重違反市場經濟和公平競爭的原則，汪文斌強調，中國對此表達堅決反對，並向美方提出嚴正交涉，堅定捍衛中國企業的合法權益。