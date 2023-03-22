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美公布晶片法補貼「護欄」　台積電三星與中企往來將受限

▲美國21日公布晶片法案的企業補貼領取規則，領取補貼的企業將面臨被美方稱之為「護欄」的規範，與中企的往來將受限。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲美國21日公布晶片法案的企業補貼領取規則，領取補貼的企業將面臨被美方稱之為「護欄」的規範，與中企的往來將受限。（圖／取自Unsplash圖庫）

記者倪浩軒/綜合報導

美國總統拜登推出《美國晶片法案》（CHIPS for America），意圖恢復美國在半導體產業中的領導地位，而美國商務部21日公布晶片法案的企業補貼領取規則，領取補貼的企業將面臨被美方稱之為「護欄」的限制，具體內容包括禁止與中國企業共同研發、與中國企業進行10萬美元以上的交易等等。

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▲美國商務部長雷蒙多8日表示，有信心晶片製造商等供應鏈企業，將在最後期限前，自願向商務部提交關鍵數據。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國商務部長雷蒙多表示，這些護欄規則將有助於確保美國在未來幾十年內領先對手。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
《美國晶片法案》大手筆拿出390億美元來對半導體產業進行補貼，不過企業若想要拿到這筆錢，必須遵守相關規則。美國商務部表示，中國、俄羅斯、伊朗、北韓被認定為「安全保障受關注國家」，要領取美國補貼的企業，與「受關注國家」的往來必須遵守相關限制，而已經領取補貼的企業，未來若被發現違反相關限制，補貼將全額追回。

這些被美方稱為「護欄」的限制包括，禁止與「受關注國家」的企業進行共同研發或提供技術，共同研發的定義是牽涉「2名以上研究人員」，提供技術的定義則包括提供專利、企業秘密及經驗。另外也禁止與「受關注國家」的企業進行超過10萬美元的交易往來。

不僅如此，在「受關注國家」境內擴大產能也將受限，涉及28奈米或更先進製程的晶片生產，投資支出不得超過10萬美元，先進製程的產量在「受關注國家」不得擴大超過5％，成熟製程的產量在「受關注國家」不得擴大超過10％。

上述「護欄」只要是想領取補貼的企業就適用，而不限於美國企業，因此像是台灣的台積電、韓國的三星等等都會受到影響。《日本經濟新聞》就直言，日本企業將不得不面對艱難選擇，看要保留中美哪一方的業務。對其他國家的半導體產業來說也是如此，台積電未來若想在中國建廠，如何同時遵守美國的「護欄」限制深具挑戰。

「受關注國家」雖然列了4國，但很顯然主要目標就是劍指中國。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示：「這些護欄規則將有助於確保美國在未來幾十年內領先對手」。

而中國外交部發言人汪文斌被問到此事時，則痛批這些限制是「徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義」，砲轟美國不斷濫用國家安全的概念，濫用出口管制措施，嚴重違反市場經濟和公平競爭的原則，汪文斌強調，中國對此表達堅決反對，並向美方提出嚴正交涉，堅定捍衛中國企業的合法權益。

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