退休師「1宿疾」害每一件內褲血淋淋　雷射整形手術20分鐘解決困擾

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服用抗凝血藥讓痔瘡更充血 傳統手術有風險澄清醫院中港院區大腸直腸外科主任邱錫雄表示，這位男患者在門診時特別提及自己曾經因心肌梗塞，經裝置心臟血管支架才救回一命，卻因而需長期服用抗凝血藥，以免再形成血栓，沒想到他的痔瘡宿疾好像嚴重起來，每天排便後都發現有流血現象，即使用衛生紙擦拭後，血跡還會留在內褲上。
邱錫雄指出，痔瘡的形成是在黏膜與直腸上靜脈叢曲張造成的靜脈腫塊，如果患者因服用抗凝血藥，有可能讓痔瘡內的血管更加充血，而造成更嚴重的排便後出血現象，尤其傳統手術要考慮讓患者暫時停吃抗凝血藥，而停藥期間是否會造成患者再形成血栓，心血管再塞住而危及生命，真是兩難，不但患者猶豫不決，執行手術的醫師也有所考慮，通常這樣的病人也只能忍受痔瘡流血的痛苦。
雷射整形截斷血液供給 免除肛門狹窄失禁併發症邱錫雄說，經過與患者溝通，建議透過痔瘡雷射整形手術改善，患者有三顆內痔，以極細的光纖探針進入至痔瘡組織，透過二極體雷射的熱能截斷痔瘡內部的血液供給，使痔瘡逐漸萎縮、自然壞死並同步完成止血，其微創的傷口僅0.2公分，不會傷及肛門括約肌、腸道粘膜等腸道及肛門組織。該患者在無須停吃抗凝血藥之下，順利完成痔瘡的治療。
避免熬夜、多喝水 降低痔瘡機率邱錫雄提醒，比較容易罹患痔瘡的原因，有便秘、腹瀉等不良排便習慣、熬夜作息不正常、纖維及水分攝取不足、久站久坐、從事激烈運動，以及懷孕因子宮擴張的壓力，使肛門括約肌的靜脈血管異常擴張而產生痔瘡。此外，隨年齡老化導致靜脈的血管叢異長，也容易形成痔瘡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57158
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