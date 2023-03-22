節能設備汰換申請要快！經濟部：總預算可補助至64萬台

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在商業方面，開辦「商業服務業節能設備補助」，包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類，企業可依需求擇一申請。其中「節能設備汰換」，空調汰換為1級能效產品，每臺補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。此外，契約用電容量一百瓩以上的服務業者，也可選擇申請「系統節能專案」，補助節能改善計畫三分之一的金額，每案上限500萬元。
經濟部能源局節能管理與推廣組組長高淑芳表示，冷氣汰換的部分，截自昨日已補助18萬台，總預算可補助至64萬台，剩下仍有45至46萬台可供申請，目前仍較難預估預算何時會用罄，但仍鼓勵大家儘早申請。
在工業方面，針對製程改善、能源轉換與循環經濟等低碳應用，以產業升級創新平台輔導計畫提供相關補助。在公用設備耗能比例最高之動力設備，將辦理高效率產品補助，鼓勵老舊設備汰換。此外，對於工廠之熱能效率應用，每年亦推出廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助，每案上限500萬元，協助用戶提升整體能源使用效率。
除了前述補助外，經濟部為協助用戶進行節能改善，已整合工業局、商業司、中小企業處、能源局及台電公司成立「節電服務團」，提供企業節能技術諮詢及現場節能診斷服務，透過盤點作業，讓用戶了解自身用電全貌，接者在進行設備效能的檢測，並辦理相關節能技術研討會與示範觀摩會，強化企業自主節能能力。