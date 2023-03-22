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節能設備汰換申請要快！經濟部：總預算可補助至64萬台

▲為全面提升台灣能源使用效率，經濟部已針對住宅、商業與工業等各方面提供節能補助與輔導措施，以共同協助企業及民眾節能。（示意圖／NOWnews資料照）
▲為全面提升台灣能源使用效率，經濟部已針對住宅、商業與工業等各方面提供節能補助與輔導措施，以共同協助企業及民眾節能。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

為全面提升台灣能源使用效率，經濟部已針對住宅、商業與工業等各方面提供節能補助與輔導措施，以共同協助企業及民眾節能。經濟部能源局今（22）日召開記者會，針對補助、輔導辦法進行說明，在「節能設備汰換補助」冷氣機方面，截自昨（21）日已補助18萬台，總預算可補助至64萬台，剩下仍有45至46萬台可供申請，目前仍較難預估預算何時會用罄，但仍鼓勵大家儘早申請。

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在住宅方面，經濟部於112年推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，冷氣與冰箱每台補助3,000元。民眾把家中10年以上老舊冷氣機或冰箱汰換為1級能效產品，估計節電率分別可達52%及67%，直接減少一半以上冷氣及冰箱用電。

在商業方面，開辦「商業服務業節能設備補助」，包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類，企業可依需求擇一申請。其中「節能設備汰換」，空調汰換為1級能效產品，每臺補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。此外，契約用電容量一百瓩以上的服務業者，也可選擇申請「系統節能專案」，補助節能改善計畫三分之一的金額，每案上限500萬元。

經濟部能源局節能管理與推廣組組長高淑芳表示，冷氣汰換的部分，截自昨日已補助18萬台，總預算可補助至64萬台，剩下仍有45至46萬台可供申請，目前仍較難預估預算何時會用罄，但仍鼓勵大家儘早申請。

在工業方面，針對製程改善、能源轉換與循環經濟等低碳應用，以產業升級創新平台輔導計畫提供相關補助。在公用設備耗能比例最高之動力設備，將辦理高效率產品補助，鼓勵老舊設備汰換。此外，對於工廠之熱能效率應用，每年亦推出廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助，每案上限500萬元，協助用戶提升整體能源使用效率。

除了前述補助外，經濟部為協助用戶進行節能改善，已整合工業局、商業司、中小企業處、能源局及台電公司成立「節電服務團」，提供企業節能技術諮詢及現場節能診斷服務，透過盤點作業，讓用戶了解自身用電全貌，接者在進行設備效能的檢測，並辦理相關節能技術研討會與示範觀摩會，強化企業自主節能能力。

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