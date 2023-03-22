台灣「疑美論」喧囂四起　卜睿哲：確保台美關係成解方

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卜睿哲指出，現在會出現這樣「疑美論」的情緒，其中一個原因是因為前美國總統川普的政策。卜睿哲直言，川普的政策並不在乎台灣，而是將台灣作為籌碼對付中國。另外，美國目前有個情緒正在高漲，認為中國是美國的敵人，所以美國應該要加以回應。
卜睿哲表示，大家忽略了一項事實，「我們認為應該支持台灣，但台灣面對中國也有自己的利益」，卜睿哲指出，兩岸經貿關係對台灣而言是重要的、也是台灣繁榮的原因之一，因此美國應該要顧慮對中政策不會傷害到台灣，必須與台灣領導人保持更多交流。
卜睿哲強調，關於該怎麼解決「疑美論」，支持台美關係、確保台美關係良好發展，就會是最好的做法。
對於該如何因應「中國欲武統台灣，對於台灣民主體制造成影響」一事，卜睿哲分析，在面對威脅時，民主體制會暫時中斷，以便進行防禦，比較建設性的做法，是要集結眾人去強化國家的團結力量。卜睿哲表示，整個社會都應該同心協力，必要的話要做出犧牲，來因應面臨的挑戰，才能在第一時間嚇阻中國。
針對台灣該如何爭取國際社會支持，卜睿哲表示，台灣要加快腳步與國際社會以及美國互動，台美關係重點發展可以溝通、深化及坦誠。現在與過去已經不同，台美雙方領導階層都了解，這個挑戰是貨真價實的，台美需共同因應。
卜睿哲指出，有人認為台灣僅獲得美國象徵性的支持，尤其是西方人認為實質支持更加重要，但卜睿哲認為，象徵性支持有時候比實質更加重要，中國現在想要威懾、削弱台灣人民的信心，美國以及其他國家應該要協助台灣強化信心，有時候象徵性行動也可能是眾人所樂見的。