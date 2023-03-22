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台灣「疑美論」喧囂四起　卜睿哲：確保台美關係成解方

▲AIT前理事主席卜睿哲表示，關於疑美論要如何解決，支持和確保台美關係良好發展，就可不證自明。（圖／翻攝自nova.news）
▲AIT前理事主席卜睿哲表示，關於疑美論要如何解決，支持和確保台美關係良好發展，就可不證自明。（圖／翻攝自nova.news）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來，兩岸局勢緊張，隨著美中關係惡化，「疑美論」論點也在台灣喧囂塵上，國內時常出現「美國將台灣當作棋子」等質疑聲浪。對此，美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）認為，要解決「疑美論」，最好作法辨識支持和確保台美關係良好發展。

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卜睿哲22日出席由財團法人亞太兼任研究基金會與台灣大學法律學院共同舉辦的專題講座，並以「構築堅韌之島：困境中選擇台灣的未來」為題發表演講，後續談到台美合作重要性，針對現在台灣出現「疑美論」的情緒發表看法。

卜睿哲指出，現在會出現這樣「疑美論」的情緒，其中一個原因是因為前美國總統川普的政策。卜睿哲直言，川普的政策並不在乎台灣，而是將台灣作為籌碼對付中國。另外，美國目前有個情緒正在高漲，認為中國是美國的敵人，所以美國應該要加以回應。

卜睿哲表示，大家忽略了一項事實，「我們認為應該支持台灣，但台灣面對中國也有自己的利益」，卜睿哲指出，兩岸經貿關係對台灣而言是重要的、也是台灣繁榮的原因之一，因此美國應該要顧慮對中政策不會傷害到台灣，必須與台灣領導人保持更多交流。

卜睿哲強調，關於該怎麼解決「疑美論」，支持台美關係、確保台美關係良好發展，就會是最好的做法。

對於該如何因應「中國欲武統台灣，對於台灣民主體制造成影響」一事，卜睿哲分析，在面對威脅時，民主體制會暫時中斷，以便進行防禦，比較建設性的做法，是要集結眾人去強化國家的團結力量。卜睿哲表示，整個社會都應該同心協力，必要的話要做出犧牲，來因應面臨的挑戰，才能在第一時間嚇阻中國。

針對台灣該如何爭取國際社會支持，卜睿哲表示，台灣要加快腳步與國際社會以及美國互動，台美關係重點發展可以溝通、深化及坦誠。現在與過去已經不同，台美雙方領導階層都了解，這個挑戰是貨真價實的，台美需共同因應。

卜睿哲指出，有人認為台灣僅獲得美國象徵性的支持，尤其是西方人認為實質支持更加重要，但卜睿哲認為，象徵性支持有時候比實質更加重要，中國現在想要威懾、削弱台灣人民的信心，美國以及其他國家應該要協助台灣強化信心，有時候象徵性行動也可能是眾人所樂見的。

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