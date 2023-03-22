涂晨洋神隱1年！近況曝光　于美人狂讚「可以賣錢」

藝人涂晨洋曾推出迷你專輯《我是周總》，近期雖然忙著副業工作，沉寂將近一年，但其實並不是打算息影轉行，而是參加了歌唱選秀比賽節目《超級紅人榜》，涂晨洋為了這次的參賽，還祕密訓練將近半年的時間，改編翻唱方瑞娥的〈最後的火車站〉，還特別帶上兩位性感火辣的女舞者，搭配緊湊的舞步，讓這首歌更加動感輕快，也呈現全新的面貌，涂晨洋也透露：「演出結束後，主持人美人姐（于美人）也大力讚賞我們的表演，直說是具有商業價值，可以賣錢的，還講了四次。」
記者吳雨婕/綜合報導
對於評審的高評價，涂晨洋又驚喜又感謝，因為從小到大都沒有參加過歌唱比賽，這次為了《超級紅人榜》更是不斷地上課，訓練自己的歌唱實力，還為此小練跳舞，也說：「因為我不是從小學唱歌，我基本功不好，所以要去參加比賽，真的滿危險的，會有很多缺失，但經過這幾次調整，我很訝異，因為我對自己歌唱技巧不是太有信心。」最後儘管高分落敗，但也很感謝于美人的鼓勵。
而這次翻唱的〈最後的火車站〉，也勾起他曾經受困在台鐵火車上，涂晨洋透露小時候和家人搭火車，因為當時車上的廁所都還是舊式的，也不清楚為什麼原因，導致自己被困在廁所裡，當時嚎啕大呼跟呼喊救命，都沒有人來救他，大約受困一小時多，哭喊到累了還直接睡著在廁所裡，一直到列車長來營救他，才彷彿有看到「英雄」一樣，所以這次的演出，也特別穿上列車長的服裝，要像當年拯救他的英雄列車長致敬。雖然最後比賽結果鍛羽而歸，不過涂晨洋並沒有因此卻步，反而是順勢推出新單曲〈容貌焦慮〉，唱出過去三年疫情來，許多人都因為戴上口罩，而慢慢對口罩產生依賴。