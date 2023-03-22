iPhone有多強大？盤點這5部MV、電影都是手機拍出來的！

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大霈李霈瑜，19 歲出道至今多次入圍金鐘與金馬獎，兩度受金鐘獎最佳生活風格節目主持人獎肯定，於 2022 年底踏入音樂創作者身份，與吉他手 Victor 林以晨自組樂團「瘦瘦英雄」獨立發行專輯《說》，新歌〈帶我走〉MV 更挑戰與團員全用 iPhone 14 Pro 拍攝與剪輯，3/21已經上線。
拍攝前只設定好團員、攝影坤哥和側拍助理總共四支 iPhone ，完全沒腳本就出發，「想拍就拍、走到哪拍到哪」，大霈直言：「只有 iPhone 能完成說走就走的拍攝！」。坤哥提到，影片中有幾幕從石牆、電線桿後拍攝的畫面，若用攝影機拍攝，因為體積關係藏不住真的很難抓到最自然的表現，尤其「紀錄」性題材，大幅減少距離感，「當被攝者自在，畫面就會舒服，觀眾看的時候也是。」未來已安排要繼續用 iPhone 14 Pro 挑戰更多創意。
📍高爾宣〈Somebody Else〉MV
2022年高爾宣發行的〈Somebody Else〉MV找來哥哥高爾賢擔任導演，挑戰用iPhone 13 Pro Max 進入水下拍攝，高爾宣覺得用手機拍攝讓他「更自在！」〈Somebody Else〉MV共使用4台iPhone 13 Pro Max和防水殼，拍出2TB的檔案。導演高爾賢分享iPhone拍攝的優勢，「iPhone讓拍攝器材變得很小，原本在海上拍攝救非常辛苦，如果再扛大機器，工作人員會更加費力，用iPhone就是拿起來就直接錄。」大幅減少人力和器材成本，他提到這次大約花費約6位數字拍攝。
📍第23屆台北電影節廣告《回家》
2021年第23屆台北電影節形象廣告《回家》，由《怪胎》導演廖明毅執導，邱澤主演，導演使用iPhone 12 Pro Max拍攝，在之前受訪時，邱澤提到：「用iPhone拍攝反而更能投入在角色裡面，更回到角色自身，表演過程更加投入和過癮。」面對成果他也驚訝拍出來的效果很好，跟以前大型攝影器材拍出來的效果沒有太大的差異。
📍亞洲首部iPhone 長片《怪胎》
2020年上映的《怪胎》，是台灣第一部全程使用iPhone拍攝的劇情長片，由林柏宏和謝欣穎領銜主演，從前導片《停車》開始一路到正片，導演廖明毅全程都以 iPhone XS Max 完成，同時搭配FiLMic Pro App來進行ISO、快門、焦距、色溫等，進行細部微調。該作品也問鼎第57屆金馬獎6項大獎，包括最佳新導演（廖明毅）、最佳男主角（林柏宏）、最佳女主角（謝欣穎）等
📍盧廣仲〈明仔載〉MV
2018年盧廣仲〈明仔載〉MV由導演廖明毅利用iPhone 8 Plus拍攝，搭配FiLMiC Pro拍攝，影片後製採用Final Cut Pro 7剪接和DaVinci Resolve來調色。廖明毅曾經公開分享說：每個人口袋中的手機，都能拍出畫質很好的影片，剪接的也都可以透過網路自學，進入門檻低了，同時正向刺激了電影產業工作者的進步。