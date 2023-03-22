巷仔內／「數位故宮」資安反應超慢　鴕鳥心態面對失誤

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如此嚴重、有失故宮形象的事件，相關處理卻慢半拍，包括失職人員從110年12月20日把圖檔放在對外的儲存設備上，直到111年6月14日，故宮才獲通報，書格網站提供高畫質數位圖檔免費下載，長達半年的時間，故宮內部都沒有人發現隱藏的資安危機。
再者，故宮在去年發現高階圖檔外流事件，沒有依法在1小時內進行資通安全事件的通報，而是今年3月被媒體報導後，數位部通知故宮，該事件引發新聞爭議，應進行資安通報，故宮才於3月14日補行資安通報；而直到3月17日故宮律師才發函書格網、淘寶網，要求將相關分享或商品頁面下架。
對此，故宮新院長蕭宗煌坦言，自己是在今年1月31日就任，同仁進行業務簡報時，沒有細提此事，後來才知道數位部有通報機制，詢問同仁為何沒通報，同仁說這起事件非典型駭客事件，在資安通報表上，找不到欄位可填，才認為非資安事件，後續他問了數位部長唐鳳，才知道用「其他」方式填寫。
對於採取法律行動緩慢，蕭宗煌承認：「的確是太慢了！」因為當初認定這不是被駭客入侵，圖片擷取方式是放在公開區域，沒料到有心人士可以用數位軟體、系統，讀取圖檔、拼貼成未授權的高階大圖，超越原先網站開放的600萬畫數。
故宮在去年6月即發現高階圖檔外流，拖了9個月，被媒體報導後，才進行資安通報、採取法律行動，從院長的回應中，可以看出交接大有問題，同仁沒有細提此事，是想隱匿不報嗎？以及相關人員便宜行事、對資安觀念嚴重不足，甚至不清楚數位部業務、資安通報機制，在資安通報表上，找不到欄位可填，也沒有更積極地再去詢問，由此也能看出政府部門資安素養的不足，數位部應就此機會，協助各部門理解資安定義與狀況。
針對高階圖檔被賤賣，恐傷及故宮文創營運、損失授權金，蕭宗煌表示，開放圖檔是世界博物館趨勢，也經常牽涉到智財論戰，會審慎面對Open Data趨勢與故宮文創商品延伸性利益，該如何兼顧。
另外，故宮去年發生摔破國寶事件、此次又發生高階圖檔被賤賣，大傷故宮形象，但每次都是等媒體報導後，故宮才被動、「擠牙膏式」的說明狀況，等媒體、立委一一逼問後，才逐漸揭露更多訊息，資訊不夠公開透明、對外說明又牛步，才會屢屢被扣上「隱匿」的帽子，經歷過這些事件，奉勸故宮切勿再以鴕鳥心態面對失誤。