歐美自行車「庫存比想像高」　巨大估今年營運動能弱

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不過，劉湧昌指出，高階車款或是電動自行車需求較高，去化會比較快，至於中國大陸市場回溫，2022年銷售金額成長到人民幣30億元多，預估今年可望維持雙位數成長。
巨大集團這次攜手旗下四大產品品牌GIANT、Liv、Momentum，以及CADEX重磅登場自行車展，多樣化的自行車產品與服務，以永續思維建構後疫情時代美好的自行車生活藍圖。
像是首度公開全球業界第一台擁有最完整碳足跡盤查之自行車款Stance 29 1，巨大確切盤查產品生命五大週期碳排放量，更首創製程碳排熱點分析，實際盤查供應廠商，並已通過查證標準。透過此完整產品碳足跡的產品為濫觴，希望推動綠色生產，與產業共同打造低碳的自行車製造模式。
巨大集團50年來，已建構涵蓋研發設計、生產製造、品牌、行銷、零售及服務等完整的經營價值鏈，近年來更致力將ESG結合本業，以「Cycling for a Better Future 騎向淨好未來」為主軸推行企業永續經營，並相信自行車具備的節能低碳的特性，是未來通勤與運動健身的最佳模式。未來巨大集團將永續發展視為己任，期盼引領台灣自行車產業邁向全球，發展綠色交通解決方案，實現環境保護和永續發展的目標。