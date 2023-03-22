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歐美自行車「庫存比想像高」　巨大估今年營運動能弱

▲2023年台北國際自行車展今 (22) 日開展，巨大董事長杜綉珍（圖左）與執行長劉湧昌（圖右）共同出席。（圖／記者許家禎攝，2023.3.22）
▲2023年台北國際自行車展今 (22) 日開展，巨大董事長杜綉珍（圖左）與執行長劉湧昌（圖右）共同出席。（圖／記者許家禎攝，2023.3.22）

記者許家禎／台北報導

2023年台北國際自行車展今 (22) 日開展，但全球自行車市場需求如何也引發熱議。為此巨大執行長劉湧昌指出，歐美市場庫存去化時間比想像中還要慢，且庫存比想像中還要高，預期今年營運不會優於去年與前年疫情的時候，不過中國大陸市場可望維持雙位數成長。今日展場中首度公開全球業界第一台擁有最完整碳足跡盤查之自行車款Stance 29 1，未來集團將永續發展視為己任，期盼引領台灣自行車產業邁向全球，發展綠色交通解決方案。

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近期自行車產業面臨庫存去化問題，巨大執行長劉湧昌表示，自行車庫存消化速度比原本預期來得慢，且庫存比想像中來得高。至於什麼時候庫存才會降下來？他指出可能還要再一兩季，最快9月才會降，但很快第4季又將進入傳統淡季，因此預期今年表現不會優於去年與前年。

不過，劉湧昌指出，高階車款或是電動自行車需求較高，去化會比較快，至於中國大陸市場回溫，2022年銷售金額成長到人民幣30億元多，預估今年可望維持雙位數成長。

巨大集團這次攜手旗下四大產品品牌GIANT、Liv、Momentum，以及CADEX重磅登場自行車展，多樣化的自行車產品與服務，以永續思維建構後疫情時代美好的自行車生活藍圖。

像是首度公開全球業界第一台擁有最完整碳足跡盤查之自行車款Stance 29 1，巨大確切盤查產品生命五大週期碳排放量，更首創製程碳排熱點分析，實際盤查供應廠商，並已通過查證標準。透過此完整產品碳足跡的產品為濫觴，希望推動綠色生產，與產業共同打造低碳的自行車製造模式。

巨大集團50年來，已建構涵蓋研發設計、生產製造、品牌、行銷、零售及服務等完整的經營價值鏈，近年來更致力將ESG結合本業，以「Cycling for a Better Future 騎向淨好未來」為主軸推行企業永續經營，並相信自行車具備的節能低碳的特性，是未來通勤與運動健身的最佳模式。未來巨大集團將永續發展視為己任，期盼引領台灣自行車產業邁向全球，發展綠色交通解決方案，實現環境保護和永續發展的目標。

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