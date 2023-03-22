不藏了！最帥租片店老闆是他　身分起底是鮮肉男星

鼓鼓呂思緯即將在4月推出第三張個人專輯，一連三波新專輯前導影片，超帥眼神搭配露出精壯腹肌，展現出鼓鼓帥勁的男人味，電暈一票歌迷。近來釋出新歌〈好了啦〉MV，鼓鼓在MV中演出租片店老闆，把不愉快的瑣碎爛事唱出來。
記者吳雨婕/綜合報導
〈好了啦〉是首暢快感十足的EDM舞曲，詞曲由鼓鼓創作並與知名作詞人崔惟楷聯手填詞，兩人默契絕佳，一開始便把歌曲主題放在「生活中的爆炸小事」，講述日常生活發生令人不愉快的瑣碎小壞事，例如：房租漲價、馬路三寶、花錢就是老大的奧客、酒品差又愛喝的朋友等，但這時候只需要深呼吸轉個念，暫停你一觸即發的脾氣，頓時又覺得這些事其實也沒什麼。藉由這首歌曲紓解大家全身上下的不愉快，聽完立即舒暢，憂慮全部消散。
MV由質感風格導演Ares Wu伍致綸所執導，擅長畫面美感與音樂節奏的結合的他，為這支MV添加許多天馬行空的創意，原先鼓鼓是希望以便利商店為主軸去出發，但導演靈機一動讓鼓鼓變身電影明星並在MV裡兼任租片店老闆，從擾人現實生活中，瞬間進入鼓鼓奇思異想的世界，與《星期三》、《絕命毒師》、《雨傘學院》、《怪奇物語》、《MIB》、《捍衛戰士》等各種經典角色尬舞，展開一段有趣奇遇，出動多達24位舞蹈老師，不止有最精彩的舞技，MV細節做到相當精細，店裡陳設物特別設計為鼓鼓主演的電影海報及DVD，堪稱鼓鼓出道以來製作成本最高的一支MV。