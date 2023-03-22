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臉書遭控阻絕色情內容不力！祖克柏、Meta高層相繼被告

▲臉書母公司Meta面臨訴訟案，包含祖克柏在內的管理高層與董事會遭起訴對性交易與兒童性剝削行為「視而不見」。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書母公司Meta面臨訴訟案，包含祖克柏在內的管理高層與董事會遭起訴對性交易與兒童性剝削行為「視而不見」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

臉書母公司 Meta 近期又傳負面消息，除了身陷與加拿大政府的內容議價爭議、接連大規模裁員外，公司高層董事與執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）又被美國政府起訴無法在公司旗下社群平台臉書與Instagram上防止性交易與兒童性剝削行為，且高層對社群媒體上的證據「視而不見」。

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《路透社》報導，數個持有Meta股票基金於20日公開起訴書內容，指控臉書母公司 Meta 的 CEO 祖克柏（Mark Zuckerberg）與公司高層、董事會對犯罪行動的「系統性證據」置之不理，嚴重侵害公司和股東的權益，甚至指控Meta默許旗下平台如臉書、IG的用戶進行性交易及人口販運。

起訴書內文表示，鑑於Meta董事會無法解釋他們如何處理相關問題，「唯一合乎邏輯的推論是，董事會是『有意識地決定』允許 Meta 旗下社群平台用戶對促進性販運和人口販運的宣傳。」

對此，Meta也在昨（21）否認德拉瓦州衡平法院（Delaware Court of Chancery）的指控，發表聲明重申公司致力於於打擊色情活動與兒童性剝削，並稱這些指控是子虛烏有，「Meta一貫的目標在於『防止試圖剝削他人的用戶』使用我們的平台」。
 

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