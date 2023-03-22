臉書遭控阻絕色情內容不力！祖克柏、Meta高層相繼被告
臉書母公司 Meta 近期又傳負面消息，除了身陷與加拿大政府的內容議價爭議、接連大規模裁員外，公司高層董事與執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）又被美國政府起訴無法在公司旗下社群平台臉書與Instagram上防止性交易與兒童性剝削行為，且高層對社群媒體上的證據「視而不見」。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透社》報導，數個持有Meta股票基金於20日公開起訴書內容，指控臉書母公司 Meta 的 CEO 祖克柏（Mark Zuckerberg）與公司高層、董事會對犯罪行動的「系統性證據」置之不理，嚴重侵害公司和股東的權益，甚至指控Meta默許旗下平台如臉書、IG的用戶進行性交易及人口販運。
起訴書內文表示，鑑於Meta董事會無法解釋他們如何處理相關問題，「唯一合乎邏輯的推論是，董事會是『有意識地決定』允許 Meta 旗下社群平台用戶對促進性販運和人口販運的宣傳。」
對此，Meta也在昨（21）否認德拉瓦州衡平法院（Delaware Court of Chancery）的指控，發表聲明重申公司致力於於打擊色情活動與兒童性剝削，並稱這些指控是子虛烏有，「Meta一貫的目標在於『防止試圖剝削他人的用戶』使用我們的平台」。