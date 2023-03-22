接見台英小組訪團　陳建仁：共同維護區域和平穩定

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陳建仁說，台英國會小組多年來堅定支持台灣有意義參與國際組織，並重視加強台英雙邊關係，小組所做的各種努力國人有目共睹，並且非常珍惜與重視該小組對台灣的友好及友誼，在相互尊重和合作的基礎上，台英之間擁有長久而緊密的關係，並享有民主、法治與人權等共同價值觀，皆致力於促進自由貿易和國際合作。
陳建仁提到，台灣是一個充滿活力和創新的社會，在科技、公衛和永續發展等領域皆蓬勃發展，此外台灣作為印太地區一個充滿活力的民主國家，雖然面臨許多挑戰，但仍堅守核心價值並捍衛自己的主權，而台英之間的緊密夥伴關係，對於維護區域和平與穩定更是至關重要。
陳建仁說，台英雙邊已在經貿、能源及文化等多項領域展開合作，自己也曾在2020年以視訊方式，出席英國下議院衛生委員會的聽證會，分享台灣抗疫經驗。最後再次感謝台英國會小組長期堅定支持台灣，期待能與該小組共同為兩國的繁榮與安全攜手努力，並持續促進雙方友好關係及交流。
史都華致詞表示，台灣可說是東亞及太平洋區域的民主搖籃及典範，英國歷經800年才發展出現在的民主制度，台灣僅以30年即發展出如此蓬勃的民主，在《經濟學人》公布的民主指數報告中，台灣排名全球第10，甚至優於英國排名，堪稱是這個區域的民主燈塔。
史都華說，除了台灣的民主發展之外，台灣人民的友善及生活方式亦令人讚賞，在訪台期間，看到許多台灣人民每天臉上都掛著笑容，顯見幸福程度非常高，此外也感謝台灣政府引領全世界對抗疫情，在英國也看到台灣非常優異的抗疫表現。
史都華指出，英國國會將會繼續堅定支持台灣，成為台灣最堅定的朋友，國會議員們也認為台灣是一個民主的主權國家，有權決定自己的未來，而民族自決是聯合國的基本原則，理應也是人們如何自我治理的基礎。
最後，史都華誠摯感謝院長陳建仁對訪團的溫暖接待，以及台灣人民的友善，在英國也有許多台灣人口，有些甚至已長住英國許久，當對方向他表明來自台灣時，他總感到十分驚喜，台灣人民在國外皆能相當出色地代表台灣，台灣能夠在30年間發展成為一個民主國家，並擁有非常出色的人民，相當令人讚賞。