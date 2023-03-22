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台灣成「尿毒之島」！　半數洗腎者多因「1病」所致

台灣成「尿毒之島」！　半數洗腎者多因「1病」所致
台灣成「尿毒之島」！　半數洗腎者多因「1病」所致

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】台灣腎臟病發生率及盛行率高居世界第一，成了「尿毒之島」，更誇張的是，約一半的重度腎臟病者不知道自己有腎臟病。衛福部彰化醫院今年的世界腎臟日活動主動出擊，深入社區邀請民眾來免費抽血檢驗腎功能及血糖，希望找出隱身於社區的腎臟病及糖尿病患者，從源頭把關，及早發現治療，避免走向洗腎之路。

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逾半腎病患者竟不自知　洗腎者半數來自糖尿病友

身為腎臟內科醫師的彰化醫院副院長陳殷正表示，約一半的重度腎臟病患者等到快要洗腎了才知道自己有腎臟病，主要是因為腎臟病沒有明顯的症狀，必須靠血液及尿液檢驗，但國人普遍不了解，才會導致大量延誤就醫的腎臟病患者；而洗腎的腎臟病患者將近一半來自於糖尿病患者，所以，糖尿病也是腎臟病的一個主要源頭，2種都必須監控。

世界腎臟日舉辦抽血健檢　年齡下降至18歲

腎臟病個管師林雅翎指出，每一年的世界腎臟日都會舉辦宣傳闖關活動，發現民眾雖然多了腎臟病的知識，卻不見得會身體力行，因此今年特別將活動拉往社區，除了宣傳，還現場馬上幫民眾抽血，同時將年齡降到18歲，有別於成人健檢的40歲以上可以每3年一次的健保補助，就是希望年輕人能了解腎臟病之後，也能透過抽血，了解自己的腎絲球過濾率，發現數值不正常就進一步追蹤，避免走到腎臟病晚期才知道有腎臟病。

四成糖友成腎友　三高患者更須留意健檢數值

糖尿病個管師邱小佳說，腎臟病最主要的原發病因是糖尿病與新陳代謝症候群，目前全世界糖尿病患約1億5千萬人，推估至2030年時，全球糖尿病患會增至3億6千萬人，其中40%成為腎臟病患者，且高於10%的病人會發展成末期腎臟病需要洗腎，所以，防治腎臟病的同時，也要防治糖尿病。

國民健康署也一再宣，尤其是高血壓、高血糖及高血脂的三高患者要特別留意，透過規律運動、健康飲食、體重控制、多喝水、不抽菸、避免服用不當藥物，做好腎臟的保健。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57159

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