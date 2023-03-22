台灣成「尿毒之島」！　半數洗腎者多因「1病」所致

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逾半腎病患者竟不自知 洗腎者半數來自糖尿病友身為腎臟內科醫師的彰化醫院副院長陳殷正表示，約一半的重度腎臟病患者等到快要洗腎了才知道自己有腎臟病，主要是因為腎臟病沒有明顯的症狀，必須靠血液及尿液檢驗，但國人普遍不了解，才會導致大量延誤就醫的腎臟病患者；而洗腎的腎臟病患者將近一半來自於糖尿病患者，所以，糖尿病也是腎臟病的一個主要源頭，2種都必須監控。
世界腎臟日舉辦抽血健檢 年齡下降至18歲腎臟病個管師林雅翎指出，每一年的世界腎臟日都會舉辦宣傳闖關活動，發現民眾雖然多了腎臟病的知識，卻不見得會身體力行，因此今年特別將活動拉往社區，除了宣傳，還現場馬上幫民眾抽血，同時將年齡降到18歲，有別於成人健檢的40歲以上可以每3年一次的健保補助，就是希望年輕人能了解腎臟病之後，也能透過抽血，了解自己的腎絲球過濾率，發現數值不正常就進一步追蹤，避免走到腎臟病晚期才知道有腎臟病。
四成糖友成腎友 三高患者更須留意健檢數值糖尿病個管師邱小佳說，腎臟病最主要的原發病因是糖尿病與新陳代謝症候群，目前全世界糖尿病患約1億5千萬人，推估至2030年時，全球糖尿病患會增至3億6千萬人，其中40%成為腎臟病患者，且高於10%的病人會發展成末期腎臟病需要洗腎，所以，防治腎臟病的同時，也要防治糖尿病。
國民健康署也一再宣，尤其是高血壓、高血糖及高血脂的三高患者要特別留意，透過規律運動、健康飲食、體重控制、多喝水、不抽菸、避免服用不當藥物，做好腎臟的保健。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57159
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