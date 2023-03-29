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嚴立婷曾是月光族！4招扭轉人生　教育小孩超正確理財觀

▲嚴立婷曾是一名月光族，遇到球員老公張智峰後，才開始培養正確理財觀念。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）
▲嚴立婷曾是一名月光族，遇到球員老公張智峰後，才開始培養正確理財觀念。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）

記者賴禹妡/台北報導

女星嚴立婷過去曾是一名月光族，甚至一度背負3萬元卡債，直到遇到球員老公張智峰後，才開始培養正確理財觀念，她也靠著記帳、存錢、投資及增加收入這4招理財法，扭轉了過去的月光人生，並努力培養兒子正確的金錢價值觀，教育方式讓不少人都大感佩服！ 

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▲嚴立婷育兒法超霸氣。（圖／記者陳明安攝影）
▲嚴立婷靠著記帳、存錢、投資及增加收入這4招理財法，扭轉了過去的月光人生。（圖／記者陳明安攝影）
嚴立婷曾是月光族！一度背負3萬元卡債

嚴立婷曾透露自己婚前是一名月光族，大學畢業後身為普通上班族，月薪不超過3萬元，也沒有理財觀念，她在結帳習慣時先把大鈔找開，打開錢包看到沒有大鈔又會再去領錢，永遠都不知道錢包內還剩多少錢，且她拿到薪水後寧願隨便亂吃，也要把錢拿來買奢侈品，甚至一度背負3萬元卡債。 

▲41歲女星嚴立婷2010年和籃球國手張智峰結婚。（圖／翻攝嚴立婷FB）
▲嚴立婷遇到老公張智峰後，才改變自己的消費習慣。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）
嚴立婷被老公矯正金錢觀念！開始學習如何理財

嚴立婷是遇到老公張智峰後，才改變自己的消費習慣，她看到張智峰有詳細的理財規劃，且收入幾乎都能轉為存款，再加上婚後開始出現家庭開銷，就意識到要培養理財習慣，不僅開始記帳，也慢慢學會存錢。 

▲嚴立婷對於近期虐童殺人案的判決備感憤怒。（圖／嚴立婷臉書）
▲嚴立婷為了當包租婆，訂下3年內無貸款買下台北市小套房的目標。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）
靠記帳、存錢、投資及增加收入4招！嚴立婷扭轉月光人生

嚴立婷從記帳開始掌握家裡每個月的生活開銷，並且每個月都會把一半的收入存起來，也會小額投資股票，還努力鑽研房地產市場，她希望未來被動收入能佔月收入的3成，為了當包租婆，她訂下3年內無貸款買下台北市小套房的目標，另外一方面也自創品牌，讓收入大幅增加。 

▲嚴立婷（右）與兒子感情很好。（圖／翻攝自嚴立婷臉書 , 2017.08.17）
▲嚴立婷（右）為了教育小孩正確的金錢價值觀，從小就開始灌輸兒子存錢觀念。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）
嚴立婷培養小孩正確金錢觀！教兒子1塊錢的重要性

嚴立婷為了教育小孩正確的金錢價值觀，從小就開始灌輸兒子存錢觀念，也從小二開始每天給兒子1塊錢，嚴立婷見到小孩對1塊錢不以為意，認為路上隨便都能撿到，便趁著帶兒子出門時陪他一起在地上找，直到他發現路上連1塊錢都不會有，才曉得金錢得來不易的道理，也理解到賺錢、存錢的重要性。 

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