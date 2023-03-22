贊助雲豹職籃效果驚人！永豐銀再找魔獸推卡　要搶年輕客

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永豐銀這次砸重金邀請霍華德擔綱魔獸套卡，即「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」卡面主題，也成為台灣職業籃球聯盟首位躍上信用卡面的人物，永豐銀更特別製作以霍華德為主角並親自參與演出的〈Be The One〉形象影片，鼓勵年輕世代勇敢挑戰未知，也邀請幸運卡友與霍華德共同欣賞大銀幕首映。
永豐銀行指出，霍華德長達18年的NBA職業生涯創下多項傲人紀錄，包括「年度最佳防守球員」3連霸、NBA總決賽單場最多阻攻紀錄等，希望透過影片中霍華德感性的聲音，鼓勵年輕世代面對嚴峻挑戰全力以赴、不輕言放棄，用行動證明自己「很可以」。據了解，這次合作到今年球季為止，新申辦的卡友還可獲得魔獸卡面，並有多重優惠活動。
霍華德在會中也表示，對於自己能成為台灣職業籃球聯盟首位躍上信用卡面的人物，覺得太棒了、意義重大，尤其自己也已拿到卡，每次刷卡很 感動，更自爆永豐SPORT卡累積消耗7000卡路里可賺8%豐點，因此，現在每日都會用走路來賺點數。
當然，永豐銀行冠名贊助桃園永豐雲豹職籃後，大戶數位帳戶也快速成長。莊銘福更直言「超乎預期很多」，光今年1、2月開戶月均量就比去年平均成長5成以上，主要是當初贊助是與數位帳戶一起宣傳，加上魔獸效應，很多人看到就開戶辦卡，上周在主場辦的永豐綠色行動力主題日，攤位也是滿滿人潮。
不僅數位帳戶開戶數大幅成長，永豐銀行數位帳戶市占排名更擠進第四大。莊銘福說，雖然大戶起跑較晚，而且一開始也投入大量資金，但短短3年就獲利還是很驚人，「獲客數效益比我們想像中好很多，轉成更忠實客戶速度也很快」，尤其是客群年輕化，目前大戶開戶數有近70萬戶，30歲以下年輕人就占了3、4成。莊銘福表示，雖然永豐銀行已成立75年，不能說品牌有點老，但希望能建立老中青客群，當初推數位帳戶、贊助桃園雲豹職籃也是著眼於此。
這次永豐銀行再砸重金推出魔獸卡面主題套卡，剛好也搭上政府普發現金6千元，永豐銀行也祭出新戶拿好禮，其中5月底前新戶申辦SPORT卡且綁定指定行動支付，核卡45天內一般消費累積滿3000元，可獲魔獸獨家聯名老帽，卡友推薦4名新戶且每位30天內任刷一筆消費，推薦人還可獲限量魔獸獨家聯名籃球，而卡友3月刷卡消費滿額，再抽桃園永豐雲豹市價逾萬元的鋁合金行李箱（共50名），每月運動達標則享最高8%豐點回饋。至於新戶申辦大戶DAWHO，除即可持有永豐魔獸DAWHO現金回饋Debit卡，亦享新台幣30萬元內、活儲最高1.5%及20次跨行提款、轉帳免手續費。