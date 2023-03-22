不會爆戰爭？兩岸軍事衝突風險非0　卜睿哲：台美應準備

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卜睿哲在演講中圍繞政府預算、公共衛生、能源安全以及徵兵制度四個面向，探討台灣台灣的民主與治理、安全與兩岸關係議題。其中談到台灣安全問題，卜睿哲表示，北京長期以來一直試圖說服台灣接受「一國兩制」的統一方案，和平結束兩岸爭端，但台灣也有充分理由拒絕中國提議，且北京也沒有排除使用武力結束爭端，並有系統的建立自己的軍事能力，嚇阻台灣獨立、阻止美國對台灣過度支持，阻止「永久分裂」的情況發生。即使蔡英文總統在2016年大選前曾試圖安撫中共領導人，但自她上任以來，北京一直在進行脅迫。
卜睿哲認為，近期不會有發生生戰爭的可能性，「中國領導人明白，全面戰爭的風險非常高，並可能導致美國干預」。他指出，這是為什麼中國採取壓迫手段，這是一種風險較低但長遠看來仍有成功機會的折衷選擇。
不過卜睿哲隨後強調，「兩岸軍事衝突的風險並非為零」，因此台灣和美國必須為戰爭的可能性作好準備，台美政府必須保持各自的利益緊密結合，並保持密切溝通，共同目標應該是降低戰爭爆發的風險，因為戰爭的代價會非常高，「如果解放軍獲勝，台灣人民現有的生活就會不再，看看香港就知道了。」
卜睿哲表示，其中一個降低衝突風險的方式，是向北京保證、使其相信台灣不會越過紅線，馬總統成功做到這一點，而蔡英文總統嘗試消除疑慮，但中國顯然不願意與蔡政府共存。另一個方法則是製造有效的障礙，使中國領導人在第一時間就決定不發動攻擊，也就是要增強台灣的威懾力量，訓練精良的軍隊與後備能力是威懾力量的一部分。
卜睿哲指出，如果解放軍發動攻擊，假設美國會介入，估計美軍也需要一個月的時間才能集結抵達台灣地區。為了做好準備，除了美國對台軍售，希望能增強威懾外，威懾力量的其中一部分更來自於台灣擁有足夠多訓練有素的士兵，在美軍加入戰局前，有效抵抗解放軍入侵，因而勸退北京在第一時間發動攻擊。
但危險就在於，台灣軍隊沒有足夠的士兵保衛登陸海灘並阻止解放軍，因此卜睿哲認同蔡總統將義務役役期恢復為一年。卜睿哲強調，國軍必須訓練有素，否則無法對侵略者產生足夠的約束；另外，加強後備也是好的措施，因為如果訓練有素，將擴大台灣的戰略耐力。
卜睿哲表示，可以理解擴大和訓練更強大的戰鬥力量在政治上是有爭議的，「但台灣或許已經沒有選擇」，只能把政治放一旁並達致共識，為了嚇阻戰爭，台灣需要一支強大的軍隊以及更多的國防預算。
卜睿哲認為，台灣政治領袖應該聚在一起，運用創造力制定一套一致的政策，應對兩岸關係和其他挑戰，共同做出艱難的抉擇。他同時建議民進黨、國民黨等各政黨可宣示幾項原則，例如期望北京在台灣選舉保持中立，並尊重結果；要就台灣對中國的依賴程度達成共識，建立適當法律及制度框架；制定跨黨派的兩岸政治處理辦法，例如要求民進黨暫停台獨黨章；如果政治談判是以「一國兩制」為基礎，明確表示台灣一概不參與。