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陳珮騏休養一年再接戲患「自律神經失調」曝症狀　肩膀舊疾復建痛到哭

陳珮騏休養一年再接戲患「自律神經失調」曝症狀　肩膀舊疾復建痛到哭
陳珮騏休養一年再接戲患「自律神經失調」曝症狀　肩膀舊疾復建痛到哭

每日健康-每日都做得到的健康

陳珮騏參與三立電視30週年慶，推出最新八點檔復仇大戲《天道》，在劇中是標準的「犀利人妻」，是王振復的妻子，表面是溫順的小媳婦，其實還有不為人知的一面，為了心中所愛可以對情敵下手。休息一年重新接拍台八，表示有自律神經失調症狀，正能量回覆「任何事都能水到渠成！」除此之外，她也透露，休養一年期間，因肩膀受傷勤做復健，甚至痛到哭，但覺得很有成就感。

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陳珮騏表示，自己很愛開車，享受開車的時間是他人生中很重要的事情。她回憶說道，在當演員之前是模特兒，後期時曾在賽車場當過很久的賽車女郎，覺得遺憾的是當年只有龍潭有賽車，還沒有現在的麗寶賽車場，所以她今天到現場就覺得很興奮，只是有工作在身，希望下次可以親自下場來跑跑看。

陳珮騏想與小鮮肉配對，特別點名李睿紳。
陳珮騏想與小鮮肉配對，特別點名李睿紳。
陳珮騏休息一年回歸，她表示除了客串之外沒有演戲，目前狀態非常好，這次和王振復搭檔演夫妻，她笑說老公終於換人了！終於換菜吃，我還蠻滿意的！也向製作人許願下次想換小鮮肉，現在喜歡都30歲以下的，像李睿紳就很好，和小鮮肉演姐弟戀完全沒問題。有網友敲碗想要陳珮騏與謝承均（仔哥）再次配對，她笑著說：「不好說，看觀眾怎麼反應，畢竟現在都是戲劇都是邊寫邊播，但請不要認真敲碗好嗎？」還有很多別的鮮肉想試試看啦！

不過，休息一年復出接拍三立台八，她表示有「自律神經失調」現象發生，像是針眼吃了消炎藥，一個禮拜針眼還沒有消失，眼皮一直跳不停。陳珮騏正能量表示：「事情到頭來都會水到渠成，重點是自己需要調整，答應接拍演出後就會全力以赴。」此外，因為肩膀有舊疾正在勤做復健，前八個月做伸展跟撕裂筋膜，每天都痛到哭眼淚狂飆，現在已經修復九成。她說，過程很辛苦，但非常有成就感，自己非常重視心靈調整。

陳珮騏休息一年復出接拍三立台八，有「自律神經失調」現象發生。
陳珮騏休息一年復出接拍三立台八，有「自律神經失調」現象發生。
陳珮騏最後也表示，這一年過得很開心，自己一直有很多想做、有興趣的事，不僅是流浪狗的事，但覺得不用刻意提，不需要公開與被討論，甚至連經紀公司都不知道自己在做什麼，試試看做就對了！間接透露她低調，很重視私生活的個性。陳珮騏坦言，現在才知道自己的星座、MBTI測驗，發現自己很享受這種生活。

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