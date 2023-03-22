陳珮騏休養一年再接戲患「自律神經失調」曝症狀　肩膀舊疾復建痛到哭

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳珮騏休息一年回歸，她表示除了客串之外沒有演戲，目前狀態非常好，這次和王振復搭檔演夫妻，她笑說老公終於換人了！終於換菜吃，我還蠻滿意的！也向製作人許願下次想換小鮮肉，現在喜歡都30歲以下的，像李睿紳就很好，和小鮮肉演姐弟戀完全沒問題。有網友敲碗想要陳珮騏與謝承均（仔哥）再次配對，她笑著說：「不好說，看觀眾怎麼反應，畢竟現在都是戲劇都是邊寫邊播，但請不要認真敲碗好嗎？」還有很多別的鮮肉想試試看啦！
不過，休息一年復出接拍三立台八，她表示有「自律神經失調」現象發生，像是針眼吃了消炎藥，一個禮拜針眼還沒有消失，眼皮一直跳不停。陳珮騏正能量表示：「事情到頭來都會水到渠成，重點是自己需要調整，答應接拍演出後就會全力以赴。」此外，因為肩膀有舊疾正在勤做復健，前八個月做伸展跟撕裂筋膜，每天都痛到哭眼淚狂飆，現在已經修復九成。她說，過程很辛苦，但非常有成就感，自己非常重視心靈調整。
陳珮騏最後也表示，這一年過得很開心，自己一直有很多想做、有興趣的事，不僅是流浪狗的事，但覺得不用刻意提，不需要公開與被討論，甚至連經紀公司都不知道自己在做什麼，試試看做就對了！間接透露她低調，很重視私生活的個性。陳珮騏坦言，現在才知道自己的星座、MBTI測驗，發現自己很享受這種生活。
延伸閱讀
奇異果「含維生素C」提升免疫機能又抗癌！10種提升免疫力推薦食材
頭痛、失眠、腰痠與「自律神經失調」有關！中醫辯證：五種主要症型公開