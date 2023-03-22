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40歲工程師體重破百害膝蓋退化、睡不好　1手術縮胃找回健康

40歲工程師體重破百害膝蓋退化、睡不好　1手術縮胃找回健康
40歲工程師體重破百害膝蓋退化、睡不好　1手術縮胃找回健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】40歲董先生是南科工程師，年輕時體重70公斤，但因為工程師生活作息不正常以及飲食習慣不正確，工作後體重一路飆升到110公斤，身體質量指數(BMI)高達38，因體重過重，董先生出現腰痛及膝蓋退化性關節炎的狀況，造成日常活動限制，此外也有嚴重的睡眠呼吸中止症，影響睡眠品質，整天昏昏欲睡，造成平日工作注意力不夠集中。

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微創胃袖狀切除手術　減重改善睡眠呼吸中止症

台南市立醫院一般外科主任醫師邱瀛毅表示，經過多次評估後，建議患者採用達文西機械手臂進行微創胃袖狀切除手術，改變胃部結構，安全且迅速恢復，解決體重過重所引發的其他疾病，並能儘快的回到工作崗位；手術六星期後已成功減重20公斤。

邱瀛毅醫師表示，睡眠呼吸中止症是一種睡眠障礙，以男性、肥胖、酗酒及有服用安眠藥、鎮定劑的人機會較大。由於肥胖易造成頸部脂肪過多而向內擠壓，使得呼吸道狹窄，因此，會建議患者透過減重來改善。

新一代達文西手術角度更精確　傷口小、恢復更迅速

在今年三月開始，健保署開始納入許多項達文西手術進入健保結付，台南市立醫院於2023年引進最新的一代達文西機械手臂，使用達文西機械手臂，能讓微創手術的過程更加的精準，有高解析3D立體影像及高倍數放大，與靈活的機器手臂，手術視野更好，對於微小的神經與血管，更能有效且精細的縫合與止血，使困難手術更加得心應手。

此外，在傷口的部分也比原來的微創手術再小一些，術後傷口的疼痛感及住院的天數也變少，平均恢復期可縮短兩天，讓病人能更快速恢復，重返職場。

須留意術後胃酸逆流　擁良好飲食習慣降低復胖率

邱瀛毅指出，外科減重手術有其優缺點也有其風險，胃袖狀切除術可能會有胃酸逆流後遺症，初期會有6至7成，長期逆流者也有2成，但可定期照胃鏡、服藥減輕症狀。然而不論哪一種方式，若未能養成正確的飲食習慣，復胖率約20%，因此，保持良好的生活習慣，飲食控制與運動，才是降低復胖率與維持健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57157

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