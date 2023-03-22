40歲工程師體重破百害膝蓋退化、睡不好　1手術縮胃找回健康

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微創胃袖狀切除手術 減重改善睡眠呼吸中止症台南市立醫院一般外科主任醫師邱瀛毅表示，經過多次評估後，建議患者採用達文西機械手臂進行微創胃袖狀切除手術，改變胃部結構，安全且迅速恢復，解決體重過重所引發的其他疾病，並能儘快的回到工作崗位；手術六星期後已成功減重20公斤。
邱瀛毅醫師表示，睡眠呼吸中止症是一種睡眠障礙，以男性、肥胖、酗酒及有服用安眠藥、鎮定劑的人機會較大。由於肥胖易造成頸部脂肪過多而向內擠壓，使得呼吸道狹窄，因此，會建議患者透過減重來改善。
新一代達文西手術角度更精確 傷口小、恢復更迅速在今年三月開始，健保署開始納入許多項達文西手術進入健保結付，台南市立醫院於2023年引進最新的一代達文西機械手臂，使用達文西機械手臂，能讓微創手術的過程更加的精準，有高解析3D立體影像及高倍數放大，與靈活的機器手臂，手術視野更好，對於微小的神經與血管，更能有效且精細的縫合與止血，使困難手術更加得心應手。
此外，在傷口的部分也比原來的微創手術再小一些，術後傷口的疼痛感及住院的天數也變少，平均恢復期可縮短兩天，讓病人能更快速恢復，重返職場。
須留意術後胃酸逆流 擁良好飲食習慣降低復胖率邱瀛毅指出，外科減重手術有其優缺點也有其風險，胃袖狀切除術可能會有胃酸逆流後遺症，初期會有6至7成，長期逆流者也有2成，但可定期照胃鏡、服藥減輕症狀。然而不論哪一種方式，若未能養成正確的飲食習慣，復胖率約20%，因此，保持良好的生活習慣，飲食控制與運動，才是降低復胖率與維持健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57157
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