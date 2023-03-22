3/22世界水資源日 WHO：2年後全球一半人口活在缺水地區
今天3月22號是聯合國訂定的世界水資源日，根據聯合國統計，全球現今約有4分之1人口生活在缺水地區，每年有大約140萬人死於缺水以及跟水污染有關的疾病。而根據世界衛生組織（WHO）的警告，2年後全球將有一半人口生活在缺水地區，水資源是如此基本卻又如此讓人意外的稀缺，而多數國家卻還沒有採取立即的行動來應對。
記者倪浩軒/綜合報導
目前全球前10個缺水最嚴重的國家，有7個位於中東和北非，在這些國家之中，平均缺水率達到820％，意即每年的耗水量是可再生資源供水量的8倍多，聯合國警告，按照這種狀況發展，以尼羅河氾濫哺育文明著稱的埃及，到2025年時將耗盡境內的水資源。
而不只中東和非洲國家，無論是水災或旱災，水資源管理已經是全球所有國家必須面對的挑戰。
不過比起全球水循環失衡的問題，普羅大眾和各國政府，似乎更熱衷於關注銀行資金失衡的問題。各國監管單位花大錢替銀行們紓困度過難關，但用來解決水資源問題的計畫，卻鮮少獲得資金的青睞。
聯合國本週在紐約舉行了自1977年以來，首次關於全球水安全的大型會議，會議共有約8000人參加，不過並沒有獲得多少注意，全球金融危機才是世界舞台上的主角。某種程度而言，這似乎就像是一則關於人類未來的預言，環保問題早已敲響警鐘，但人們的眼光始終不會為其停留。