SARS 20周年！當年醫院醫護人員都不戴口罩？《和平歸來》畫面惹議　真實醫護還原真偽

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另外一則熱門話題則是「當年醫院的醫生護士都不戴口罩嗎？」，這也引出許多真實醫護跳出來講述當年的狀況「戴口罩會被罵，說這樣病人會看不到我們的笑容」、「我們是真的經歷過，站在診間外面說早安，美姿美儀是必要課程，提供飯店式服務，口罩更是不准戴⋯這些都是歷史血淚啊！」、「我還看過院長帶著副院長舞獅向董事長賀年的...後來其他分院都跟進了。」、「老教授會教學生『看病人不可以戴口罩、摸病人不可以戴手套。視病猶親，你照顧爸媽會戴手套嗎？』」、「老教授會教學生『看病人不可以戴口罩、摸病人不可以戴手套。視病猶親，你照顧爸媽會戴手套嗎？』」
劇組進一步解釋，許多醫護認為評鑑制度本身就存在許多問題，不但有不少認證或醫院評鑑被認為是在製造醫院管理完善的假象，有些醫院或醫護人員為了應付評鑑，甚至不得不虛應故事或造假，而這些造假，已危及醫療品質，這一切的制度因素環環相扣，在在都是SARS風暴的起因之一。這些現象，都會在《和平歸來》的劇情中一一呈現，保證精彩！
值得一提的是其中一個有趣畫面，飾演博愛醫院院長唐榮康的金獎影帝陳以文，在醫院大廳親切的與病患打招呼時，出現了一位坐在輪椅上的病患，原來他正是知名作家藤井樹，陳以文所飾演的院長一見到藤井樹馬上熱情的喊了「藤先生」並關心他的病情，劇組巧妙的安排了彩蛋於此處，呈現醫護們親切服務彷若百貨公司的景象，有趣的是藤井樹在劇中的台詞，介紹自己在劇中的新作品是「我們不結婚嗎之貓空愛情故事之有個女孩叫Feeling之六弄咖啡館之B棟11樓」，引發網友爆笑討論說「要繼續往下接也是可以」。
台灣首部政治職人劇《國際橋牌社》外傳《和平歸來》，是以2003年台灣爆發SARS為背景改編創作的迷你影集。集結鍾瑶、柯宇綸、陳以文、百白、張詩盈、王彩樺、黃柏文、莫愛芳、撒基努等金獎實力演員共演。劇情描述SARS期間因各方政治角力，使得SARS疫情迅速失控，更導致劇中博愛醫院被無預警封院，將所有醫護及病人都置於危險之中。
《和平歸來》目前除了在官網販售以外，在公視頻道每週六晚間8點播出。
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