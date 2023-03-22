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打造暖心、活力醫療圈 臺中榮總幸福職場場館揭幕

▲臺中榮民總醫院打造「幸福職場系列場館」，22日由退輔會馮世寬主委主持揭幕啟用。（圖／台中榮總提供）
▲臺中榮民總醫院打造「幸福職場系列場館」，22日由退輔會馮世寬主委主持揭幕啟用。（圖／台中榮總提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中榮民總醫院打造「幸福職場系列場館」，22日上午在國立臺灣交響樂團氣勢磅礡的交響樂中，由退輔會馮世寬主委主持揭幕啟用，宣告臺中榮總職場嶄新風貌時代的來臨。

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馮世寬主委致詞指出，臺中榮總是退輔會轄管的醫學中心，專業醫療服務與智慧醫療創新，斐聲國際。陳適安院長接任以來，更提出永續經營與友善醫病的理念，一步一腳印落實完成，讓醫院展現多元幸福且具藝術氛圍風貌。

在門診大廳藝廊開幕現場，布置著李轂摩大師的書畫作品，馮主委推崇李大師是位「從小牧童到大畫家」的傳奇人物，對天地萬物及周遭人情風物，皆有獨到且細膩的體悟，作品蘊涵斯土斯民情懷，緊扣著觀者的心。這次以「天行健」為展出主旨，意謂「君子以自強不息」，在潛移默化中療癒身心，和幸福職場的宗旨相符合，吸引民眾佇足觀賞。

企業家的贊助，是打造暖心、活力醫療圈的最大助力。馮主委感謝企業家本著取之於社會，用之於社會的無私精神，長期支持臺中榮總，這次更出錢出力協助整修醫院設施及員工運動場館，造福病人與員工，創造優質及安全的工作與生活環境，令人感佩。

陳適安院長表示，期盼臺中榮總的各項健康促進活動能永續經營，讓醫院展現多元幸福職場面貌，為員工付出用心與創意，促進臺中榮總宜居宜業的勞動環境正循環，打造友善、和諧、健康及永續的醫療環境。

今天與會嘉賓雲集，他們皆是出錢出力共同完成此次整修案的企業家，包括賴正鎰董事長(鄉林建設)、黃順財董事長(東庚企業)、李明潭董事長(銳宇開發建設)、洪榮德董事長(振鋒企業)、郭山輝董事長(台昇國際)、張長寬董事長(新慶化學企業)、陳國欽董事長(陸府建設)、廖光亮董事長(大東樹脂化學)股份有限公司及惠康社會福利基金會董事等。

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