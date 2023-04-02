他們是台灣之光！「這5位」都去韓國發展　躍身國際巨星

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周子瑜於1999年出生於台南，高中時期就到韓國參加徵選，並在2012年成為JYP娛樂公司練習生，2015年參加選拔節目《SIXTEEN》時，雖然沒有拿到最後的出道機會，卻因在節目中進步神速，並且擁有高人氣，因此被JYP救回，正式成為TWICE成員。而後周子瑜開始在韓國娛樂圈大放異彩，甚至還因美貌而多次擠進全球百大美女排行前10名，而她2022年才剛開設個人IG帳號，不到一年時間，追蹤人數就達到1000萬人，不僅是TWICE中第2位達到千萬追蹤的成員，也是台灣首位達成、且追蹤數最多的藝人，人氣十分驚人，更是名副其實的「台灣之光」。
「(G)I-DLE葉舒華」泰雅族女孩！反差個性讓粉絲超愛
葉舒華2000年在桃園出生，母親為泰雅族人，父親則是客家人，她從小就立志當明星，並且不斷在這條路上努力，甚至考進華岡藝校。之後她在朋友邀請下參加了韓國娛樂公司Cube試鏡，也成功取得練習生資格，還瞞著父母休學前往韓國發展，不過在正式出道前仍每天獨自練習到深夜。所幸練習生生涯只維持2年，她就以女團(G)I-DLE成員出道，之後靠著姣好外貌、超強實力，及和外表有極大反差的率真個性圈粉無數，和同是在韓發展的台灣人周子瑜亦有好交情。
「FANATICS李家儀」出生於台北！台、韓兩地同時打拼
李家儀2000年在台北出生，高二時赴韓成為韓國娛樂公司FENT旗下練習生，經過兩年培訓後於2018年出道，她先是以小分隊FLAVOR為團體FANATICS打頭陣，之後在FANATICS出道後，在隊內擔任主領舞、副唱。2021年她參加新女團選拔及生存實境節目《GIRLS PLANET 999》，還被少女時代成員Tiffany及Wonder Girls前成員宣美鼓勵。企圖心強、認真積極的她同時間也在台灣發展事業，2020年加入台灣女星許維恩創立的公司「維恩原創」，目前李家儀在台灣、韓國兩地都有演藝事業，因此也收穫了許多粉絲。
「GOT7 Mark」不只偶像身份！父母都是台灣人
Mark父母都是台灣人，爸爸是台南人，媽媽則具有八分之一的荷蘭血統，Mark在美國洛杉磯出生，讀高中時被JYP娛樂公司的星探挖掘，並通過海選，於2010年休學赴韓受訓，Mark在毫無基礎的狀況下學習了雜技、武術及唱跳技能，2014年以男團GOT7成員出道，這之後就獲得極大關注。
Mark第1首SOLO曲〈OMW〉成為JYP娛樂偶像中，首支在Naver上獲得100萬點擊量的音樂影片，2020年則獨自在中國出道，並在2021年與JYP娛樂約滿後，轉而與美國新的經紀公司簽約，甚至還在漫威電影《尚氣與十環傳奇》中獻唱，事實上不只偶像身份，Mark也是一名慈善家，時常進行捐款，善良的模樣深植人心。
「NCT揚揚」SM台北場選秀入行！可愛個性狂圈粉
揚揚2000年出生於新北市，小學4年級隨著家人移民到德國，從小就會中英德3種語言的他，靠著超群的魅力，在2016年2月SM娛樂公司全球徵選的台北場脫穎而出，成為SM旗下練習生。2018年通過SM娛樂預備明星組合SM ROOKIES後，於2019年1月以NCT中國子團WayV成員的身份正式出道，直到2020年9月正式才以NCT成員身份回歸大隊，在中國及韓國都有發展演藝事業，靠著活潑又可愛的個性圈粉無數。