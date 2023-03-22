打通膨或救銀行？美國聯準會決定全球矚目 市場屏息以待
美國聯準會預計台灣時間23日清晨2點半公布利率的最新決定，在全球銀行業面臨動盪的時刻，聯準會是否會升息、升息幅度多少，市場屏息以待。在聯準會的決定公布之前，美國股市和歐洲股市開盤後波動都很小，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下滑0.11點、約0.00034％，幾乎維持平盤，所有投資者都在觀望聯準會的答案。
記者倪浩軒/綜合報導
若要抑制通膨，聯準會理應繼續升息，但考慮到近期遭受重創的銀行業，聯準會也可能會暫緩升息。目前市場大多預期聯準會將升息1碼，幅度比上次的升息2碼為小，也有專家押注聯準會將暫停升息。不過在英國公布2月的通膨意外飆升到10.4％後，美國聯準會升息的可能性似乎也隨之增加。
據《CNBC》報導，高盛前CEO布蘭克芬（Lloyd Blankfein）表示，如果他是聯準會，他個人不會繼續升息，因為升息1碼沒有太大意義，聯準會可以暫緩升息同時透過別的方式讓市場了解聯準會控制通膨的決心。
根據《CNN》報導，雖然美股開盤維持平盤，但其實華爾街的情緒處於「十分恐懼」，位於加州的地區銀行「西太平洋合眾銀行」（PacWest）開盤後下跌了10％，該行稍早透露年初至今已被提領約20％的總存款，但目前已趨於穩定，PacWest也暫緩取得資金的融資計畫，不過從股價下跌的反應來看，市場似乎還是看衰居多。