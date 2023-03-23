高球／TPGA台巡賽場次出爐　總獎金破億再創新高

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今年總獎金額增加的主要原因是主辦了七屆的台豐ADT公開賽的台豐球場，今年首度升級舉辦亞巡賽台玻台豐錦標賽，比賽總獎金也從ADT的20萬美金，增加一倍至亞巡級數為40萬美金。這場賽事的升級，讓在台灣主辦的亞巡賽事從原本的二場增加變為三場。
另外，就是鼎邦投資繼連續兩年冠名贊助鼎邦菁英公開賽後，今年與追日潤半導體公司共同贊助主辦，並將賽事總獎金從300萬元提剛到600萬元。
而南寳球場繼2021年後，今年再次加入肇喜登峰巡迴賽行列，使得原有六場的肇喜登峰巡迴賽因為南寳球場加入單站冠名主辦，今年增加變為七場。
彰化球場繼2014年舉辦彰化ADT賽暨第15屆彰化公開賽後，時隔九年再度加入台巡賽，將在5月初正式登場。
陳榮興理事長於2021年上任，前兩年雖然受到疫情影響，使得多場賽事暫停或延後舉辦，不過前兩年的台巡賽比賽場數及全年度總獎金額仍然急遽增加，上任第一年台巡正規賽場數13場，第二年14場，挑戰巡迴賽兩年都維持9場。
今年勁道續增，台巡賽增加了一場為15場台巡賽，每場總獎金315萬元，年度總獎金為10,735萬元，9場第二級巡迴賽ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽（ThreeBond TPGA Challenge Tour），每場總獎金為100萬元，總獎金計900萬元。
另外，一項數據證明台灣職業球員成績的進歩，去年每場台巡賽的冠軍選手每回合平均桿數為低於標準桿4.25桿，突破歷史平均成績。
今年在台灣舉辦的亞巡賽增加了一場共三場，包括9月舉行的第一場亞巡賽仰德TPC錦標賽訂於9/21~25舉辦，是仰德集團自2010年起至今，今年是第14年舉辦，總獎金自去年起已提高為70萬美元 (約合台幣2100萬元)，今年則會繼續維持去年的總獎金額度。
緊接第二場的第37屆台灣名人賽暨三商杯邀請賽，總獎金維持去年歷史新高紀錄的100萬美金（約合台幣3000萬元），繼續蟬聯今年台巡賽單場總獎金最高的第一大賽，定於9/28~10/1在台灣高爾夫俱樂部舉行。
新增的一場為彰化台豐球場主辦的台玻台豐錦標賽，總獎金40萬美元（約合台幣1200萬元）。這是台豐球場董事長林伯實十多年來舉辦過多次的國際男女高球賽，如台豐TPGA公開賽與七屆的台豐ADT賽後，首次以台玻集團共同冠名升級主辦更大規模的亞巡賽事，定於11/30-12/3在台豐球場舉行。
而一年一度的TPGA錦標賽是一項具有悠久歷史的大賽，今年仍由台灣三花棉業股份有限公司連續第8年冠名贊助，與台灣職業高爾夫協會TPGA共同主辦，總獎金為台幣700萬元，定5/25~28 於台灣高爾夫俱樂部舉行。