柯國新林國祥兄弟包雙金　東奧銀牌楊勇緯今年首度登場

在臺北市隆重開幕的112年全國原住民族運動會，由柔道、角力、五人制足球、慢速壘球、傳統狩獵、傳統鋸木等項目先上場較勁，今年大會第一金出現在傳統鋸木賽，臺東縣粉碎桃園縣三連霸美夢，異軍突起封王。
傳統狩獵也有話題，19日剛在國內首場金標賽事萬金石馬拉松，勇奪國內男子組冠軍的臺中市蔣介文，首度嘗鮮便率隊拿下隊史首金，銀牌屏東，臺北市則是繼上午在傳統鋸木得銅後，再收下一面銅牌。
地主臺北市隊首日共進帳1銀5銅，其中以趙吟龍在角力公開男希羅式第四級得銀最佳，另三面銅牌為柔道青少年女子第五級石瑜婕、角力青少男希羅式第三級陳鴻賓，以及希羅式第三級公開男鄧立偉。
在臺北體育館進行的柔道賽，首日共頒出19面金牌，最特別的是來自高雄的兄弟檔柯國新和林國祥，兩人的爸爸是魯凱族、媽媽是阿美族。咦？是親兄弟嗎？為何不同姓？林國祥說：「哥哥從母姓啦！」
第一次比原民運，便在青少男第三級稱王，林國祥開心說：「這是努力苦練得來的成果。」不讓弟弟專美於前，柯國新接著也在第四級奪冠。「把教練教的技巧發揮得細膩一點，是今天勝出關鍵。」兩人最欣賞的運動員都是楊勇緯。
男子公開組第一級出賽的楊勇緯，下午到場過磅，這是繼2021年新北全運會之後，楊勇緯的首場國內賽事，「楊太太們」可別錯過這個難得的機會。
青少女組有多對姐妹檔，其中爸爸是布農族，媽媽是泰雅族的新北市司佑萱在第三級奪銀，姐姐司慧萱在第四級得銅，賽後司佑萱自責出手速度太慢難過落淚，姐姐忙著安慰她說：「你已經很棒了。」
精采可期的112年原住民族運動會，今天將續兵分多路較勁，各場館賽事均不收門票，歡迎臺北市民踴躍到場，一起為「全力原夢」的選手們加油，品味不一樣的原住民族運動會。
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