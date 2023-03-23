UBA決戰小巨蛋／台師大當黑馬？　尋求驚奇第4冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
連勝終結經典2戰，一是107預賽「一姊」劉惠茹狂砍32分，中斷尋求五連霸、20冠的文化跨5季60連勝；二是上季複賽末役，曾參與上述歷史性一役的控衛徐詩涵，6枚三分彈22分雙新高率隊逆襲世新，世新開季15連勝、跨3季38連勝喊卡。
上屆冠軍戰1分被世新逆轉復仇、連2季失利，臺師本屆捲土重來，預、複賽都穩步以第2作收。這季與世新、文化各有勝敗，對戰僅供參考，力拼每場是教練和全隊共識。
25日決賽首戰將逢文化，預賽落敗、複賽扳回，即107學年臺師斷文化60連勝起，迄今5季雙方10遇，臺師6勝4敗，但四強往往變數多，且本季陣容隊形小改，大四雙陳、大三中鋒陳昱潔為主軸。
陳映慈場均15.3分5.9籃板生涯雙最高，陳靳豫萱10.6分5.5籃板也新高，陳昱潔12.9分6.3籃板3.3助攻1.4抄截，都3年之最。
後場大四雙衛廖怡婷6.9分3.3助攻、楊秀琴7.1分3.9籃板2.5助攻1.8抄截，大二湯書淳6.1分、林品妤9.5分7.6籃板大幅成長，教練梁嘉音不斷磨合替補陣容及5枚菜鳥，多些可用之兵，待小巨蛋考驗。
臺灣師大本季戰績：預賽10勝1敗第二、複賽4勝1敗第二
觀戰焦點：中斷文化60連勝、世新38連勝後，臺師尋求小巨蛋再寫驚奇第4冠