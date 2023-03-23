UBA決戰小巨蛋／王玥媞領軍　昔日霸主文化能東山再起？

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然而複賽最終2連敗給世新、臺師後，落居第3種子晉級當然警訊，因與這兩主要對手本季都勝負各一，同為預賽贏複賽輸，就攻防戰術，調整勢在必行，欲撂下男女一級之最、隊史20冠的最後一塊拼圖，難度不低。
文化四強戰將逢臺師，僅一隊能晉級冠軍賽，與世新、佛光贏家爭后，預賽文化贏臺師14分，複賽末役小輸，不影響雙方準決賽再遇，多少互試水溫，但107學年被臺師中止連勝起，迄今10遇未占上風，欲繼108學年再爭冠，只有正面遭遇、最後攤牌一途。
本屆大五後衛劉倩伶取代黃巧鈞拿助攻、抄截雙冠后，上季新人后大二中鋒郭虹廷，場均17.2分10.4籃板，連7場、8度「雙十」，含預賽連11場上雙7場破20、對臺體34分18籃板雙新高，本階段對手勢必嚴陣伺候。
大三前鋒王玥媞場均13.9分、好搭擋黃巧鈞場均9.3分3.3助攻，都有外線能力，大四射手林佳蓉也稍復活，大三替補中鋒鄭慧慈10.9分9.1籃板稱職，大四後衛曾萱儀板凳出發也OK，187菜鳥中鋒趙云楓小巨蛋2戰披能否高度優勢爆發助文化，有待觀察。
文化大學：預賽11勝0敗第一、複賽3勝2敗第三
觀戰焦點：沉默4季文化再預賽第1外帶14連勝，傲人30度4強拚20冠臺師擋路