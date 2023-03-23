英國2月通膨飆10.4％！《BBC》分析3大原因：降不下來

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國全國農民聯盟（NFU）主席巴特斯（Minette Batters）聲稱，能源價格也是導致糧食短缺的原因，農民為避免營運成本上升，而削減作物產量，有些東西則是根本不生產，直言：「這是一幅非常複雜的圖像...所有調查都表明，企業正在萎縮，進一步推動食品通脹。」
第2點，天然氣價格，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球能源費用一直在漲，但與其他發達經濟體相比，英國的情況尤為嚴重，因為英國使用天然氣來為房屋供暖和照明的頻率更高。此外，英國消費者支付的電力和天然氣稅賦較低，這意味著當天然氣價格上漲時，英國的能源帳單也會比其他國家更多。不過，也有專家樂觀看待，認為2月糟糕的數字只是暫時的，情況很快就會好轉。
第3，勞工短缺與薪資上漲。報導提到，新冠大流行期間，幾乎所有國家的勞動力都在減少，可儘管大多數主要經濟體近期都已開始復甦，但與2019年12月相比，英國仍有約40萬人沒有在工作，理由包括年輕人選擇先進修、老人提前退休、長期患病而無法上職場打拚等。此外，研究也表明，由於脫歐影響，英國的勞動力減少了33萬，運輸、酒店和零售等行業受到的打擊尤其嚴重。
勞動力短缺推高了對薪資的要求，雇主為了吸引和留住員工，必須付出更多。儘管英格蘭銀行行長貝利（Andrew Baily）去年曾警告，持續加薪可能會導致通膨失控，但工會的回應則是，勞工也需要更多收入，才能應付不斷上漲的生活成本。