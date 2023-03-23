人類非傳染性疾病第五大威脅！　 停留「1環境」當心也會致癌

我是廣告 請繼續往下閱讀
吸菸危害多 二三手菸加害身邊的人吸菸已經被世界衛生組織(WHO)視為人類的第五大威脅，也是非傳染性疾病(Non-Communicable Diseases, NCDs)包括癌症、心血管疾病、糖尿病和慢性呼吸系統疾病等主要危險因素，暴露於二手菸的非吸菸者也有罹患肺癌的風險。吸菸除了危害自身健康外還會導致牙齒變黃、增加牙菌斑並造成口臭，且身上的每樣東西都會散發著異味，包括皮膚、住家、衣衫、手指及呼吸。
不僅如此，菸熄滅後在環境中殘留的污染物（俗稱「三手菸」）會殘留在衣物、牆壁、家具、頭髮、皮膚及地毯表面，三手菸也有可能重新排放至環境中，與其他汙染物質形成更強的新毒物，如亞硝胺等致癌物質。
提高禁菸年齡 揮別菸害健康菸害防制法修正案強化各項菸害管制措施，包括禁止吸菸年齡由18歲提高至20歲，根據111年大專校院學生健康行為調查，大專學生曾經吸紙菸率為21.2%，曾經電子煙使用率為13.7%，曾經嘗試過加熱式菸草產品的有3.4%3；除了青少年之外，國民健康署也要特別提醒大學生們別掉入菸癮的深淵裡。
戒菸不嫌晚 這些管道可協助即早開始戒菸，就能快點脫離菸害的摧殘，不僅改善自己的健康還能改善外在形象，有了健康清新的外表與好口氣，在追求幸福的路上，給自己和對方多一份健康的保障。戒菸永遠不嫌晚，國民健康署鼓勵還在吸菸的民眾可就近到全國近3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸服務，且戒菸藥品免收部分負擔；亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢，協助解決在戒菸過程中面臨的困難。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57164
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw