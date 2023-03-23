被馮淬帆罵「王X蛋」 王晶不爽：台灣是一個奇怪的地方
77歲資深港星馮淬帆演過《五福星》系列、《最佳損友》等經典港片，移民台灣36年的他，21日在國片《蝴蝶大廈》記者會上，直言以前拍的喜劇是爛戲、自己一輩子的恥辱，更痛罵導演王晶「王X蛋，害慘很多人」，王晶本人聞訊反擊：「中國台灣是一個奇怪的地方！」
記者楊穎軒／綜合報導
王晶昨（22日）在微博表示：「中國台灣是一個奇怪的地方，很多香港人去了之後，水土不服，頭腦混亂，正正常常一個人，會漸漸變傻，胡言亂語！」指馮淬帆有被害妄想症，要《蝴》片導演錢人豪別用病人當演員，雙方言語交鋒，毫不留昔日情面。
馮淬帆提到王晶語氣不屑，怒罵「王晶這個王X蛋，害了很多人很慘，他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為什麼香港觀眾那麼喜歡看」，感慨地說：「我以前演過一堆那種瘋狂的戲，我叫他爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱，所以6、7年前我就發誓，我再也不演鬧劇，你給我再多錢我都不演。」
大陸網友發表看法，有人力挺「支持王晶導演，太不容易了」、「馮先生可能確實不客觀了，大概出於立場吧，眾所周知以前的純港舊片即便是鬧劇，也比現在的合拍片拍的好多了」，也有人說「不過台灣電影現在也是確實比較厲害，僅次於韓國和好萊塢吧」，另有網友要67歲的王晶不要激動，注意身體為要。