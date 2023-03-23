性侵擄殺長榮女大生！梁育誌再犯率超過5成　二審仍判死

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梁嫌被捕時一度否認犯行，辯稱被害人上車沒多久就跳車逃逸，之後又改口表示，鍾女被擄上車時，還有呼吸心跳，在移動過程中赫然發現鍾女死亡，因為當下太緊張才會載屍到處亂跑，最後經警方突破心防，梁嫌坦承被害人遭自己性侵並勒斃，棄屍於高雄山區，警方尋獲時被害人僅身穿內褲，頸部仍被繩索緊勒。
據了解，同年9月30日在同一地點，亦有另名女大學生險遭兇嫌擄走，事後證實也是梁嫌所為，但令社會大眾不滿的是，當時的受害女學生有向警方報案，卻在之後被爆出，警方根本未依規定受理報案，三聯單、筆錄等都未開立，連員警工作紀錄簿都沒有記載，該局分局長、所長、警員等3人也分別受到懲處。
檢方則表示，梁男為滿足私慾，隨機在路上挑選落單女生下手，失敗後仍未反省自身行為，竟再度下手，並性侵被害人後勒斃，事後還一度否認性侵，且辯稱是過失殺死女學生，認定被告已無教化可能，故求處死刑。
橋頭地方法院認為，梁嫌9月30日性侵一名女大聲未遂後，便上網學習打繩結，並預先備好麻繩圈、望遠鏡等物，返回原犯罪路段，長期潛伏伺機犯案，顯見是有預謀的計畫犯罪，並非臨時起意；另經鑑定，梁嫌再犯率屬於最高危險，若未來假釋復歸社會，有超過50%機率犯其他暴力犯罪、性犯罪，故有永久與世隔離之必要，因此於2021年3月18日判處死刑，今天稍早高雄高分院駁回二審上訴，維持死刑判決。
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