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性侵擄殺長榮女大生！梁育誌再犯率超過5成　二審仍判死

▲長榮女大生命案，兇嫌梁育誌一審判死。（圖／資料照／翻攝臉書）
▲長榮女大生命案，兇嫌梁育誌一審判死。（圖／資料照／翻攝臉書）

記者陳苾暐／綜合報導

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生（24歲），2020年10月間孤身一人從學校回租屋處時，遭梁育誌（28歲）擄走性侵殺害，並棄屍於高雄山區，橋頭地檢署偵結後，認為梁嫌罪刑重大，依強制性交而故意殺人罪等罪求處死刑，案經審理橋頭地方法院依相關罪嫌處梁男死刑，今（23）日二審宣判，駁回上訴，維持死刑判決。

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本案發生於2020年10月28日晚間，當時鍾姓女大生，徒步行經台鐵高架橋長大路，從此便失去蹤影，警方獲報調閱車牌及相關跡證，發現梁嫌形跡可疑，遂申請拘票在高雄阿蓮將梁男逮捕，並在其車內發現血跡與裝滿女性內衣褲的袋子。

梁嫌被捕時一度否認犯行，辯稱被害人上車沒多久就跳車逃逸，之後又改口表示，鍾女被擄上車時，還有呼吸心跳，在移動過程中赫然發現鍾女死亡，因為當下太緊張才會載屍到處亂跑，最後經警方突破心防，梁嫌坦承被害人遭自己性侵並勒斃，棄屍於高雄山區，警方尋獲時被害人僅身穿內褲，頸部仍被繩索緊勒。

據了解，同年9月30日在同一地點，亦有另名女大學生險遭兇嫌擄走，事後證實也是梁嫌所為，但令社會大眾不滿的是，當時的受害女學生有向警方報案，卻在之後被爆出，警方根本未依規定受理報案，三聯單、筆錄等都未開立，連員警工作紀錄簿都沒有記載，該局分局長、所長、警員等3人也分別受到懲處。

檢方則表示，梁男為滿足私慾，隨機在路上挑選落單女生下手，失敗後仍未反省自身行為，竟再度下手，並性侵被害人後勒斃，事後還一度否認性侵，且辯稱是過失殺死女學生，認定被告已無教化可能，故求處死刑。

▲高雄橋頭地方法院今天宣判。（圖／翻攝自Google Map）
▲橋頭地方法院，一審判處梁嫌死刑。（圖／翻攝自Google Map）
橋頭地方法院認為，梁嫌9月30日性侵一名女大聲未遂後，便上網學習打繩結，並預先備好麻繩圈、望遠鏡等物，返回原犯罪路段，長期潛伏伺機犯案，顯見是有預謀的計畫犯罪，並非臨時起意；另經鑑定，梁嫌再犯率屬於最高危險，若未來假釋復歸社會，有超過50%機率犯其他暴力犯罪、性犯罪，故有永久與世隔離之必要，因此於2021年3月18日判處死刑，今天稍早高雄高分院駁回二審上訴，維持死刑判決。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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