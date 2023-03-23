NBA／勇士防守端短板明顯 Kerr盼勇士2關鍵球員盡快回歸
金州勇士老將Andre Iguodala將進行手腕手術，至少未來4周不會出賽，將讓球隊在鋒線戰力上的人手調度，更加捉襟見肘。總教練Steve Kerr在受訪時表示，希望2名關鍵球員——Andrew Wiggins和Gary Payton II能盡快回歸球隊。
記者黃建霖/綜合報導
勇士近期人手短缺，特別是在側翼上，Wiggins在全明星賽前就因處理家庭事務一直缺陣，勇士隊從未公布他回歸的時間表。而Payton在交易截止日前重新回歸灣區後，一直沒有為勇士效力，腹部的傷勢一直困擾著他。
「我們希望讓Wiggins和Gary Payton回歸。」Kerr這樣說，「在一年前的冠軍爭奪戰中，這2人真的是我們的關鍵球員。在最近的比賽中，很多時候都能感覺到我們在防守端——字面上或比喻地——存在短板。」
Kerr認為，如果球隊進入季後賽時，這些幫助他們在去年將防守提升一個檔次的球員回來，那就會有更好的機會。「上賽季剛剛贏得了總冠軍，所以我們知道自己的能力，但也必須先取得季後賽資格。我們正在和許多隊競爭，他們也想到達那裡。」
根據報導指出，Payton的核心肌肉傷情復健進展順利，球隊希望他能在「不久之後」復出。 自從2月10日從拓荒者重回勇士隊後，他還沒為老東家出賽過，預計將在本周五重新進行評估。