超商喝「不敗神飲」中大獎！一堆人全丟垃圾桶：錯過6萬6
▲超商飲料俗又大碗，不少人不喝手搖飲都會選擇到超商購買。（圖/NOWnews資料照）
記者張嘉哲/綜合報導
2023-03-23 09:22:31
現在手搖飲雖然眾多，但不少人還是喜歡喝超商的「便宜飲料」，其中每次鄉民只要探討超商飲品經典款，肯定都要提到俗又大碗的「純喫茶」，超大一瓶只要25元，深受不少小資族的喜愛。然而近日就有網友分享去超商買「純喫茶」時，卻意外發現有個神秘活動，自己幸運中了二獎「LINE POINT 500點」，羨煞不少人之餘，更讓不少人直呼「哇勒....都丟到垃圾桶了」。
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商分享區」貼文指出「午休結束幫同事買飲料，晃進超商抱了一堆飲料回去， 結果口渴準備打開發現自己竟然中獎，後來還去問店員才知道是真的中了LINE POINT 500點，等於500元的價值！比起之前買那400塊丟到水裡的威力彩，還真的不如買一瓶25元的飲料抽抽獎XD而且發票還能登入抽其他獎，真的太開心了啦！」 貼文一出，不少網友紛紛回應「我老公都沒開角，會不會有中獎不知道QQ」、 ▲網友喝「純喫茶」中獎「LINE POINT 500點」，等同於500元價值，讓她相當高興。 「.......我至少丟了7、8個，會不會有中啊」、「我今天才喝一瓶，直接丟耶，完全不知道有活動」、「太晚看到了吧....盒子都丟了好幾個了」、「平常都插吸管喝啊....現在還有人會開角喔」、「我都直接鑽洞喝從沒想過開角欸」、 「我都喝完直接丟掉ㄟQQ，我剛剛去看最大獎6萬6，會不會是我錯過啦！」、「現在才知道....而且最大獎6萬6耶，我都丟10幾個空盒了」。
而根據純喫茶活動頁面顯示，確實有該活動，
其中該網友中的「LINE POINT 500點」屬於二獎，一共有200個名額，另外還有「LINE POINT 150點」總共有5000個名額，最大獎則是現金66666元，只有一名天選之人！除了開盒就抽獎以外，上官網登入發票也能夠抽獎，獎項包括樂透獎最高10萬、鐵粉獎獎金2萬、天天抽1000元等等，活動只到4月4日，最近有喝「純喫茶」的民眾可別錯過大獎機會，再把盒子丟掉囉！
「純喫茶」抽獎活動
詳細資訊請上官網查看。