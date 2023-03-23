一天拉20次！輪狀病毒傳染力強勿輕忽，按時口服疫苗才能遠離對幼兒威脅

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幼兒感染輪狀病毒，嚴重腹瀉恐導致脫水一名出生3個月嬰兒，因發燒加上一天接近20次水瀉而被送來急診，父母表示除了發燒、腹瀉之外，寶寶食慾變很差，奶量不到原本一半，活動力也不好，經診斷有嚴重脫水現象，緊急住院打點滴，5~7天症狀才獲得改善。
惠心婦產小兒科診所兒科主任黃耀毅表示，家長千萬不能輕忽輪狀病毒對嬰幼兒的威脅，輪狀病毒是造成全世界兒童嚴重脫水性腹瀉，以及5歲以下幼兒腸胃炎最普遍的原因之一，5歲以前兒童幾乎至少會感染一次輪狀病毒，甚至3~4次也很常見。感染輪狀病毒病程會比一般腸胃炎更久，症狀更嚴重，包括嘔吐、腹瀉、發燒、腹痛、食慾不振等，甚至導致嚴重脫水而必須住院打點滴。
病毒傳染力強，按時接種疫苗，降低對嬰幼兒威脅要特別注意的是輪狀病毒生命力很強，在乾燥表面可存活超過 10 天之久 ，且傳染力驚人，受感染兒童每公克的糞便可排出高達10億隻病毒，但只需要10個病毒顆粒就會造成傳染 ，病毒主要透過糞口傳染 , ，寶寶一旦接觸受汙染的食物、水或環境表面，就可能受感染。所以在預防部分，一定要勤洗手、以漂白水消毒環境或器物表面，而母奶哺餵能提高嬰幼兒免疫力 ，也能降低感染風險，當然最保險且有效方式，就是讓寶寶按時口服輪狀病毒疫苗 。
黃耀毅主任強調，接種輪狀病毒疫苗可減少寶寶感染輪狀病毒的風險，而即使同樣感染輪狀病毒，有口服輪狀病毒疫苗的嬰幼兒，腹瀉次數明顯減少，未接種疫苗的寶寶，很可能如前述案例一樣，每天腹瀉多達10次以上，且住院天數較長，很多家長就是輕忽輪狀病毒對嬰幼兒的威脅，以致感染後不但寶寶受苦，父母心疼，而且要付出相當時間及心力。
完整口服三劑輪狀病毒疫苗，保護力長達7年台灣目前核可的輪狀病毒疫苗有單價(二劑)和五價(三劑)兩種，保護力都能到九成以上 ，其中五價疫苗同時帶有多個免疫原，能產生更廣泛的保護力，防治更多種病毒株。更有研究顯示，完整口服三劑輪狀病毒疫苗的保護力可長達7年。出生滿6週寶寶就可以開始接種，兩劑最短接種間隔為4週，兩種疫苗都可與其他常規疫苗(如五合一疫苗)同時接種，家長不需另外安排時間 。
單價輪狀病毒疫苗口服兩次，建議寶寶出生滿2、4個月依醫囑接種，最後一劑需在出生滿6個月前完成。五價輪狀疫苗建議出生滿2、4、6個月依醫囑接種，共接種三劑，最後一劑需在出生滿8個月前接種完成。如果錯過滿2個月的第一劑輪狀病毒疫苗接種也不用擔心，疾管署建議輪狀病毒疫苗接種每劑間隔時間最短為4週，因此最晚寶寶滿四個月(單價疫苗)或五個月(五價疫苗)時依醫囑接種第一劑輪狀病毒疫苗，都還來得及在六個月(單價疫苗)或八個月(五價疫苗)前接種完成。
多次口服輪狀病毒疫苗模擬自然感染，接種時程緊湊需於黃金8個月內接種完畢黃耀毅主任表示，疫苗可模擬自然的輪狀病毒感染，抵禦最常見的血清型。研究發現，自然感染能提供後續的感染保護力，這種保護力會隨著每次新感染而增加，並降低腹瀉的嚴重程度 ，這就是為何建議多次口服輪狀疫苗的原因。提醒家長輪狀病毒疫苗接種時程緊湊，需要在黃金8個月內接種完畢，要及早主動諮詢醫師了解更多輪狀病毒疫苗接種相關資訊，做好輪狀病毒預防，讓寶寶遠離發燒、腹瀉等輪狀病毒感染帶來的不適！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57209
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