宏國外長率特使團赴北京談建交？吳釗燮坦言：情況很不好
由於不滿台灣拒絕提高援助，友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro，又譯為卡斯楚）指出，她已經指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。媒體報導，宏國外長今（23）日率特使團前往北京談建交，外交部長表示都有掌握，但也坦言情況並不是很好。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請外交部做業務報告，吳釗燮會前受訪被問到宏都拉斯是否開價索25億金援？吳釗燮表示，有關於宏都拉斯的狀況，情況並不是很好，對方有和我國提出高價的索求，由於我國不跟中國進行金錢外交，現在已經進入非常辛苦的階段，「駐宏都拉斯館處所有同仁都還在努力當中，我們會努力到最後一刻。」
吳釗燮表示，中國在國際社會上不斷打壓我們，國人一定要更加奮發，「我們走出去或是歡迎其他國家進來，或是在國際社會上開拓更多空間，這是我們應該要走的方向。」
媒體問宏都拉斯是否採取兩面手法？吳釗燮說，有關於這方面，事實終於會釐清的。針對媒體報導，宏國特使團正前往中國談建交?吳釗燮表示，有關於宏國狀況外交部都有所掌握。
針對中國是否有介入?吳釗燮指出，的確有關於我國的外交狀況，中國花了很多功夫要打壓我國外交空間，宏國狀況中國介入痕跡非常的明顯。