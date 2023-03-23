熊熊「28萬險被騙」動怒了！揭詐騙手法痛批：下18層地獄
藝人熊熊（卓毓彤）擁有精緻五官、G級火辣身材，獲封「美胸女神」，在IG坐擁81.9萬人追蹤，粉絲眾多，時常透過社群媒體與粉絲互動。個性直爽、好脾氣的她，21日罕見動怒，發文痛罵：「詐騙集團真的是一個非常可惡的職業！完全不能理解，為什麼要做這種違背良心的工作？」原來是因為家人被詐騙集團盯上，被騙走2000元後，又被追討28萬元，還好後來身旁友人提醒，才沒讓辛苦錢被騙光。
記者郭佩蓉/綜合報導
熊熊21日在IG發文痛罵：「詐騙集團真的是一個非常可惡的職業，完全不能理解，為什麼要做這種違背良心的工作？真的由衷希望這些人都能受到制裁！」並呼籲網友們絕對不要隨便當朋友的保人，「就算家人也盡量不要！當有債務糾紛的時候，大難臨頭他飛了，而你卻被斷翅折翼…。」她透露家人年輕時曾因為義氣，當了無良朋友的保人，「所以今天突然遇到自稱是討債集團的人，才會信以為真！」
熊熊接著還原事發經過，對方威脅家人說自己是黑道，不還錢就要打斷雙腳，「以為在拍古惑仔？叫他（家人）先把身上現金2000拿來～還約好下週時間、地點面交…連滾帶利ㄧ次償還？！」家人當下又急又慌，像熱鍋上的螞蟻，匆忙打電話向熊熊討28萬元。不過，當熊熊問家人討債人是誰，欠錢的人的名字，當初總共擔保欠多少錢時，家人卻一問三不知，還要她匯錢息事寧人。
為此，她忍不住痛罵：「28萬說多不多說少也不少，這些詐騙犯真的不配為人，竟然在醫院騙一個生病不舒服，頭腦不清楚的長輩…你們這樣睡覺會安穩？」好險後來友人建議她到警局備案，才驚覺是詐騙，「電話一打就掛，名副其實的詐騙。謝謝友人替我省下28萬，2000就當是家人被詐騙的學費吧」。
最後，她也再次提醒網友們，若遇到類似情況，「可以去調解委員會、或是直接約警局、有攝影機的地方交易，都是保護自己跟錢的好方法！希望大家都不要遇到詐騙，詐騙跟蟑螂、酸民都是一樣的存在，應該在這世界上消失。」文末，她更強調賺錢很辛苦，一定要自己花，千萬別被這些人騙走，並Hashtag「詐騙退散」、「下18層千刀萬剮拔舌地獄都不為過」。