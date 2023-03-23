鳳梨釋迦產銷失衡 吳東亮拋磚引玉挺農民盼企業支持採購
台東鳳梨釋迦銷往中國受阻2年，造成產銷大亂，影響農民收入，工商協進會理事長吳東亮近日拋磚引玉，率先採購一批台東鳳梨釋迦，以實際行動「挺農民」，同時呼籲會員企業負責人，將公司年度贈禮的部分額度，用來支持本土農民，踴躍訂購台東好山好水種出來的鳳梨釋迦，一起守護台灣農業永續發展。
記者鄭妤安／台北報導
工商協進會日前指出，理事長吳東亮響應政府政策，率先採購一批台東鳳梨釋迦贈送協進會理監事及會務同仁們，以實際行動「挺農民」，盼藉由一己微薄之力拋磚引玉，呼籲工商協進會會員企業負責人在致力於公司營運之餘，也能協助農民、善盡企業社會責任。
吳東亮表示，鳳梨釋迦今年價格低落，氣候變遷農作物產銷失衡，再加上年後國內消費疲軟，在在都影響到果農收入與生計，他曾多次造訪台東，親睹農民栽種鳳梨釋迦的辛苦，這次大力響應採購鳳梨釋迦，希望農民能於產季獲得應有收益。
同時，他也呼籲會員企業負責人將公司年度贈禮的部分額度，用來支持本土農民，踴躍訂購台東好山好水種出來的鳳梨釋迦，一起守護台灣農業永續發展，為農民生計略盡棉薄之力。
工商協進會為工商界與政府及國際組織間的重要橋梁，在台灣經濟發展中扮演關鍵角色，工商協進會提到，將持續向政府提供建言，實現產業經濟與社會環境共好的未來，並呼籲民眾及各大企業踴躍購買臺東農產品，一起支持在地農業，幫助台東農民。