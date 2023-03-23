馬國女大生遭姦殺案　兇嫌二審仍判死刑

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依強制性交而故意殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，根據一審判決書指出，2020年10月28日晚上，鍾姓女大學生獨自離校後，遭嫌犯梁育誌開車擄走勒死，棄屍高雄阿蓮大崗山地區，被橋頭地院依強盜殺人、遺棄屍體等罪判處極刑，全案上訴二審，鍾女父母跨海聲請「刑事訴訟參與」，今年1月12日、2月10日都從馬來西亞來台出庭。出庭時，向法官懇求判處梁育誌死刑，至今仍未擺脫喪女之痛。
家住高雄市阿蓮區的梁育誌家中排行老二，2012年曾陸續犯下6起女性內褲竊案；2020年9月30日，他開車到位於台南歸仁區性侵一名女學生未遂，之後又變本加厲，密集且長期間潛伏在當地高架橋下便道，預藏麻繩圈、望遠鏡等預謀犯案。
隔月的28日晚間8點多，梁嫌停車在橋下觀察現場狀況及挑選下手對象，對準備返回宿舍的鍾姓女大學生強行壓制性侵，在長達70分鐘的綑綁性侵過程中，用繩圈勒死鍾女。隨後梁嫌把死者拖上車，在高雄、台南間繞行，還取走鍾女身上財物購物，以鍾女手機抵充加油費，於案發隔日下午3時棄屍阿蓮區大崗山路旁。
高等法院高雄分院今天宣判認為，被告在犯罪事實一之強制性交未遂後，不知警惕竟更精進犯罪手法，長期觀察尋找落單女大生伺機犯案，而隨機對素不相識之無辜鍾女下手，屬預謀且有計畫犯罪；再者，被告以套繩勒頸之犯罪手段甚為殘忍，不但最終使鍾女之生命喪失，造成鍾女父母無比之傷痛，更嚴重破壞治安、引發社會大眾恐慌。
被告至審判中仍否認有殺害鍾女之故意，避重就輕，未見真摯之悔意。先後經二次鑑定，被告再犯率均屬於「高危險」，態度防衛，未坦然面對錯誤，無同理心，難有矯治教化、降低再犯社會復歸可能性之合理期待，高院認被告所為應屬「最嚴重的犯罪」（即「情節最重大之罪」），審酌刑法第57 條各情，所送量刑鑑定報告書內容，依法對被告量處死刑，另宣告褫奪公權終身。