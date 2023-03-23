糖尿病自行車專業車手參賽記錄片首映　顛覆大眾歧視眼光

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諾和諾德藥廠攜手專業車手 鼓舞糖友、挑戰汙名諾和諾德職業自行車隊集結18位來自13個國家的第一型糖尿病患，丹麥導演花一年時間跟拍，推出紀錄片「Ride for Your L1fe生命騎行」(Life的i改為1, 意即第一型糖尿病)。
片中紀錄這些車手如何擺脫疾病陰霾，接受教練、及醫療團隊的特訓突破自我。這次來台參加環台賽、亦是紀錄片中之主角的西班牙車手大衛·洛薩諾(David Lozano)分享道，「我們想向世界證明，人生並不會因糖尿病而設限。」
許多車手在紀錄片中都提到受汙名以及大眾因為不了解疾病而在言語上、態度上給予他們許多限制，例如不認為他們可以吃某類食物、質疑能力，甚至承擔來自父母的擔心而讓他們備感壓力。也因此這些車手更想透過每一次的賽事向大眾展示他們能夠挑戰極限。事實上這些車手透過許多積極監測的方式學習血糖、藥物、能量補充的平衡，即使身為「老病友」，仍然學習疾病與治療新知，每一次地騎上賽事，都是為了讓世人跟其他糖友知道，他們能夠成為英雄。
台灣諾和諾德藥廠總經理施伯菲(Steve Profit)表示，自由車競賽是極度耗費體力與意志力的高強度運動，挑戰人類體能極限，患有一型糖尿病的車手必須嚴格監控自身的血糖、掌握胰島素的使用，才能持續接受嚴厲的體能鍛鍊。諾和諾德選擇持續贊助該車隊，就是欽佩並且認同車隊傳遞出來的正面力量，這與諾和諾德的遠景-改變糖尿病不謀而合。
受惠於醫學進展，曾是絕症的糖尿病如今也可以獲得良好的控制。近年來胰島素的研發突飛猛進，未來也可能出現口服劑型。面對紀錄片中車手殷殷期盼未來能夠治癒糖尿病，施伯菲有信心的說，面對下一個百年，諾和諾德正朝治癒糖尿病做努力。
車手激勵糖友「騎」心控糖、呼籲去汙名化！諾和諾德藥廠邀請糖友共同觀影、也邀請車手大衛分享自己的歷程。紀錄片中不少車手曾因畏懼他人眼光，在生長過程中隱瞞罹患糖尿病的事實。大衛從小看著同為第一型糖尿病患的父親為了疾病的隱忍及痛苦，讓他更堅持活出不同的人生，「我從不避諱談論糖尿病或在公開場合注射胰島素筆針，這也改變了我父親原先因疾病感到羞愧的想法。」
丹麥商務辦事處處長畢尚德(Peter Sand)亦親臨現場表達支持：「諾和諾德與自行車隊從運動、藥物等多面向，攜手共籲糖友積極控糖、活出精采人生，真正落實企業社會責任。」諾和諾德總經理施伯菲也表示將會持續深耕糖尿病的治療與照護！
紀錄片「Ride for Your L1fe生命騎行」已有中文字幕，有興趣的民眾可上網免費觀賞。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57241
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