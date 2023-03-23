食慾不振、面部泛黃罹「癌王」　臺大辦病友故事展盼患者掌生機

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「沉默殺手」奪命！ 多數民眾無預警確診晚期胰臟癌田郁文教授解釋，胰臟癌的可怕之處在於其症狀不明、不易察覺，多數人發現時已是晚期，一旦有明顯的上腹疼痛、黃疸等狀況，通常癌細胞已侵犯、侵犯到鄰近血管(第三期)或轉移到其他器官(第四期)，這時就很無法手術切除乾淨。
不過約25%的第三期胰臟癌在化療後能切除乾淨。因此胰臟癌的治療需要不僅是內、外或腫瘤科醫師，而是需要多科團隊醫師的配合。因此「面對兇猛的疾病，臺大醫院組成了非常專業的胰臟癌多專科團隊，集結內科、外科、腫瘤科等醫師，減少患者在各科別間轉介治療的程序，亦有個管師、營養師等角色，給予最好的照護。」
在血管侵犯嚴重的胰臟癌的治療中，手術與化療為最重要的形式，田教授欣慰的說道：「有別於以往罹癌手術後僅剩1年半存活時間，如今患者在手術之後加上術後輔助化療，生存期將有機會大幅延長至50個月。」
針對無法手術治療的晚期患者，臺大醫院腫瘤科楊士弘醫師也說明，目前以組合式化療為主要選擇，「臺灣的醫療非常進步，國際常見的化療皆可在國內使用。」臺大醫師們會參考國際指引建議患者用藥，化療藥物也經過國際大型研究證實其有效性、安全性，亦有長期的用藥經驗，健保也有給付部分藥物，可減輕患者的負擔。
症狀似腸胃道疾病！組合式化療替婦續命享天倫之樂近70歲的家庭主婦張女士因長期上腹痛、且兩個月內掉了8公斤，經檢查確診第三期胰臟癌，「袂煩惱，咱做伙面對！」原先很憂鬱的她在丈夫支持下堅強面對疾病，她選擇國際指引推薦的化療組合，在門診就能完成療程。張女士至今已穩定治療近1年半，她笑著分享丈夫在照顧她的過程中，竟從糖鹽不分的烹飪新手，到如今能燒得一桌好菜，生活十分平淡而幸福！
楊士弘醫師進一步說明，不少人都有化療副作用很嚴重、一定需要住院的迷思，在晚期胰臟癌的治療中，醫師會評估患者的體能狀況，若患者不喜歡耗時較久的療程，現在也有可在門診完成的藥物，盼每位患者都可找到合適的治療方式，與各科醫師一起努力控制疾病並兼顧生活品質。
「希望延續、化險為胰」病友故事展3/20於臺大醫院開跑而近年胰臟癌的診斷與治療也有新突破，臺大醫院內科部廖偉智教授分享，臺大已開發出新型AI診斷輔助系統，有望及早揪出病灶，讓胰臟癌有機會在早期發現。臺大醫院外科部吳健暉醫師補充，除了診斷更精準之外，胰臟癌治療在臺大已經幾乎是個人化設計，治療更加精準，隨著基因醫學蓬勃發展，患者可透過遺傳性基因檢測、腫瘤基因檢測，找出特定的基因缺陷之後選擇相對應的免疫、標靶、化療藥物，提升治療成效。
雖目前晚期胰臟癌患者仍占多數，但診斷工具與治療形式越來越多元，在化療組合上亦與國際接軌，若患者能積極配合治療，都有機會延長生命。為了讓患者更了解現有治療趨勢與選擇，也提高民眾對疾病的認知，臺大醫院於3月20日起，舉辦為期一個月的「希望延續、化險為胰」病友故事展，傳遞疾病的症狀與風險因子等衛教知識；同時，展覽中也包含病友的治療經歷，期盼能鼓勵病友們正向面對，只要不放棄希望，就有機會「化」險為「胰」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57242
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