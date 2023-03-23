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波波牙醫爭議　藍委提案修《醫師法》國外實習規定

▲王鴻薇、游毓蘭、李德維及高金素梅今開記者會，共同提案修正《醫師法》第4條之1，盼保護本土牙醫權益。（圖／王鴻薇辦公室提供）
▲王鴻薇、游毓蘭、李德維及高金素梅今開記者會，共同提案修正《醫師法》第4條之1，盼保護本土牙醫權益。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

波波牙醫爭議持續延燒，衛福部日前預告《國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法》草案。對此，國民黨立委王鴻薇、游毓蘭、李德維，及無黨籍立委高金素梅等人，共同提案修正《醫師法》第4條之1，將外國牙醫實習（適應訓練）接受申請訓練人數，應不得超過國內牙醫系學生總招生容額十分之一。

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王鴻薇、游毓蘭、李德維及高金素梅今上午邀請本土小牙醫聯盟召集人黃映綺一同召開記者會，主張提案修正《醫師法》第4條之1。王鴻薇說明，本次修法考量衛生署98年跨部會會議決議，國外醫學系畢業生實習容額總容量為國內醫學生招生容額十分之一。

王鴻薇指出，現況下牙醫師醫病比已呈現飽和狀態，牙醫市場需求不足，應優先保障本土牙醫就業，但是衛福部所提出新公布的草案，針對國外學歷實習名額，通篇未提及總量管制及人數上限限制，確實給予行政機關權力過大。

李德維表示，國內牙醫科系採總量管制，過去7年牙醫生人數都被控管在371人（不包含國防醫學院牙醫系），從2017年度至今均為371名，加上國防醫學院牙醫學系20名（採用學測成績，軍校獨立招生20名），國內八大牙醫學系每年招生容額為391名，顯見國內對於牙醫體系，從學生時期就有所把關，維持供需平衡，如果不把關，未來恐影響國內醫療品質。

游毓蘭也說，國內牙醫學生也都要經過嚴格實習、以及國家考試才能進入職場，但如今卻因為衛福部公告的條款，大開後門，讓這麼多外國牙醫學生，大量進到台灣牙醫市場，嚴重影響本土牙醫權益，這次修法就是要「反特權、反黑箱 要公平、護健康」，讓整個牙醫體系可以更加回歸制度化。

黃映綺認為，引進大量未成熟的國外學歷畢業生，會和國內學生搶分臨床訓練資源，犧牲本土學生的受教權益，不僅不公平，也會造成全體訓練不足，影響全民將來的醫療品質；聯盟反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額，更不能接受以少數弱勢民眾為犧牲品，為「波波牙醫」解套。

本土小牙醫聯盟：反對借偏鄉服務為波波牙醫解套

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