鈴木一朗曾喊「30年無法戰勝日本」！台球迷搖頭：太保守

經典賽／「Trout對大谷敲2分砲」　美國強打透露心中劇本

▲WBC世界棒球經典賽今(22)日進行冠軍戰，日本隊以3:2的比數擊敗美國隊，奪得隊史第3冠。第9局大谷翔平在「夢幻對決」中，用滑切球三振掉了Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）
▲WBC世界棒球經典賽今(22)日進行冠軍戰，日本隊以3:2的比數擊敗美國隊，奪得隊史第3冠。第9局大谷翔平在「夢幻對決」中，用滑切球三振掉了Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

WBC世界棒球經典賽冠軍戰的第9局、2出局、只差1分，這就是棒球之神為大谷翔平和Mike Trout這場史詩投打對決所準備的舞台。最終大谷翔平贏得了勝利，他將自己在洛杉磯天使的隊友給三振，帶領日本奪得隊史第3冠。不過，在平行時空裡，美國隊球員曾幻想有著另一種可能。

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美國隊第3棒Paul Goldschmidt在受訪時透露了美國隊球員心中的完美劇本，「Trout和我背靠背開轟，然後(Ryan)Pressly在下一個半局上來關門結束比賽。」但他最終沒能得到在一次上場打擊的機會。

本屆打擊表現十分瘋狂的Trea Turner，則有別的想法，Jeff McNeil曾經在9局上無人出局時保送上壘，「我希望當Jeff上壘後，Mike(Trout)打出2分砲讓我們贏得比賽，那麼每個人都會陷入瘋狂，彷彿世界末日。」只可惜McNeil之後，Mookie Betts敲出雙殺打。

而Trout自己也不無失望的表示，「真糟糕，劇本沒有按照我想要的方式進行。」不過他在接受《今日美國》訪問時也表示，這只是他和大谷翔平的「第一回合」交手。

美國隊員仍對自己在WBC經歷感到自豪，他們稱讚對手日本球員的球技，渴望競爭。這讓撰寫這篇報導的《The Athlete》記者Ken Rosenthal也若有所思地留下如此評語：「這就是Trout vs 大谷翔平的意義之所在，這就是WBC的意義所在，這就是競技運動的本質。」

最終大谷用一顆滑球(Sweeper)將Trout給三振，留下那棒球史上永恆的一幕。美國隊第4棒Nolan Arenado說，「很棒的一球，如果Mike Trout也打不到，我認為其他人也也打不到。」

「我沒想到Trout會成為比賽中最後一名打擊者。」大谷本人這樣表示，「我想到有這種可能性，但我不敢相信他居然是比賽的最後一名打者。」所以岡本和真說，「這就像漫畫一樣」。這一切都是真實的，也因此讓這次的對決變得更加傳奇。


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