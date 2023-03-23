經典賽／「Trout對大谷敲2分砲」　美國強打透露心中劇本

我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆打擊表現十分瘋狂的Trea Turner，則有別的想法，Jeff McNeil曾經在9局上無人出局時保送上壘，「我希望當Jeff上壘後，Mike(Trout)打出2分砲讓我們贏得比賽，那麼每個人都會陷入瘋狂，彷彿世界末日。」只可惜McNeil之後，Mookie Betts敲出雙殺打。
而Trout自己也不無失望的表示，「真糟糕，劇本沒有按照我想要的方式進行。」不過他在接受《今日美國》訪問時也表示，這只是他和大谷翔平的「第一回合」交手。
美國隊員仍對自己在WBC經歷感到自豪，他們稱讚對手日本球員的球技，渴望競爭。這讓撰寫這篇報導的《The Athlete》記者Ken Rosenthal也若有所思地留下如此評語：「這就是Trout vs 大谷翔平的意義之所在，這就是WBC的意義所在，這就是競技運動的本質。」
最終大谷用一顆滑球(Sweeper)將Trout給三振，留下那棒球史上永恆的一幕。美國隊第4棒Nolan Arenado說，「很棒的一球，如果Mike Trout也打不到，我認為其他人也也打不到。」
「我沒想到Trout會成為比賽中最後一名打擊者。」大谷本人這樣表示，「我想到有這種可能性，但我不敢相信他居然是比賽的最後一名打者。」所以岡本和真說，「這就像漫畫一樣」。這一切都是真實的，也因此讓這次的對決變得更加傳奇。
更多「經典賽旋風」相關新聞。