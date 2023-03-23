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好市多最貴金條賣出！第2貴售價曝　達人精算「有賺頭」

▲好市多第2貴、187.5公克重的金條售價為35萬6159元，有網友一算直呼「有賺頭」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲好市多第2貴、187.5公克重的金條售價為35萬6159元，有網友一算直呼「有賺頭」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

近來國際金融市場不穩，金價跟著上漲！美式賣場好市多（Costco）最狂商品之一、將近190萬元的1公斤金條傳出已經被買走，有網友在臉書分享好市多第187.5公克、第2貴的金條，大呼「比起來這個門檻還是低多了!」有達人以台銀金價換算，相當買了現賺1萬3000元，笑說「有賺頭」。

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臉書粉專「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員日前PO文，「最近金價又漲了，Costco最貴的金條被買走了，剩下第2貴的24K 王鼎999.9黃金條塊，和最貴的比起來這個門檻還是低多了...」第2貴金條重5台兩（約187.5公克），好市多售價35萬6159元

▲社團管理員日前PO文指「Costco最貴的金條被買走了，剩下第2貴的」，金條售價曝光引發討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲社團管理員日前PO文指「Costco最貴的金條被買走了，剩下第2貴的」，金條售價曝光引發討論。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
根據管理員回報好市多第2貴、187.5公克金條的歷史價格，去年10月是33萬1799元，至今已漲2萬4360元。而最貴的1公斤金條，今年初曝光的好市多售價是188萬6179元。

一名網友當場精算起獲利，表示「台銀100公克賣19萬7173，好市多換算100公克賣18萬9951，還是有點賺頭的。」以此計算購入187.5公克的第2貴金條，相當於現賺約1萬3000元。其他網友則留言，「這是買來以後換船票用的」、「存放家中要特別小心。親戚最愛買這類金飾和金塊，結果一夕遭偷，全化為烏有。建議租用銀行保險櫃存放比較安全」、「之前買的又賺到了」、「這波 漲超高.....高點 進場要分散」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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