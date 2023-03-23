2024鳴槍起跑！民進黨發言人再添林楚茵、卓冠廷

民進黨中執會昨通過賴清德總統候選人資格審查，全黨備戰2024，黨秘書長許立明今（23）日召開記者會，公布除新聞部主任張志豪繼續兼任發言人外，新增2位發言人，包括立委林楚茵及新北市議員卓冠廷，邀請中央和地方民代，增強中央黨部發言陣容，也強化空防戰力。許立明呼籲全黨團結一致，捲起袖子作伙打拚。
記者陳威叡／台北報導
許立明表示，3位發言人各有分工，針對相關政策及議題將協同作戰，配合副秘書長黃建嘉進行協防分工，因此中央民代部份，邀請有中二選區空戰經驗的林楚茵委員擔綱，新北市及地方議題則由新北市議會黨團幹事長卓冠廷協助，加上曾擔任新北市議員的張志豪，3位都是即戰力，進行議題快速攻防。
民進黨說明，林楚茵部分，這3年多來在立法院表現，各界有目共睹，輔選上更是不遺餘力，不只從台灣頭到台灣尾跑透透，台中第二選區補選，更是勇敢揭發顏家不公不義，從媒體出身的她，在議題的脈動與掌握上，都是第一名的戰將。
現任新北市議會民進黨議會黨團幹事長卓冠廷，曾為全台最年輕的直轄市政府新聞局長，擔任過國會助理與交通部長辦公室主任，長期關注教育、交通、影視文創產業，對於中央、地方事務均非常熟悉，且因其媒體記者出身，口才辨給，台風穩健，相信能扮演好執政黨與社會溝通的發言人角色。
新聞部主任張志豪曾參與總統蔡英文從2010年新北市長選舉，一路征戰到2016年總統大選，也曾擔任民進黨發言人，政治歷練豐富，在新北市議員任內擔任黨團幹事長及書記長，堪稱議會的重砲手。